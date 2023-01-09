Убывающая Луна в январе "обанкротит" три знака Зодиака

До 20 января этим представителям гороскопа нужно быть очень осторожными

К негативному влиянию Венеры в Водолее присоединилась и убывающая Луна. Этот период в январе длится с 8 по 20 января.

Так, стоит приготовиться к серьезным финансовым проблемам уже в ближайшее время людям, рожденным под созвездиями Близнецов, Весов и Козерога. Как пишет unian, убывающая Луна негативно отразится на их материальном благополучии.

Близнецы

Близнецам нужно быть готовыми к незапланированным тратам. В этом месяце вам могут понадобиться деньги на лечение, посещение врачей, косметологов или других специалистов. Также могут быть непредвиденные поездки. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Весы

Весы останутся без денег на "черный день", если бездумно расщедрятся на подарки близким людям. Лучше избегать в этом месяце импульсивных покупок, чтобы финансовая ситуация не ухудшилась еще больше. Что ждет Весов сегодня, рассказывает гороскоп на этот день.

Козерог

В январе Козерогам нельзя тратить свои сбережения. Пусть остаются пока "под матрасом", поскольку прихода новых средств или нового источника доходов ждать не стоит. Каким для Козерога будет этот день, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака произойдут кардинальные перемены в 2023 году.