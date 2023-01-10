Китайский гороскоп на 2023 год: названы три самых удачливых животных в год Кролика

Согласно китайскому гороскопу, 2023 год будет памятным для определенных знаков

Наступивший 2023 год по китайскому гороскопу — год Черного Водяного Кролика, однако ко власти он еще не приступил, ведь согласно традициям Поднебесной, год начнется 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. И как только Кролик станет "официальным" покровителем года, три представителя китайского гороскопа почувствуют положительные изменения в своих жизнях.

Астрологи отмечают, что Черный Водяной Кролик в 2023 году будет больше всего "дружить" с тремя животными. Итого, наибольшую удачу в этом году будут иметь три знака, а именно Свинья, Обезьяна и Собака.

Свинья (Союзник Кролика) — 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Свиньи могут ожидать год, полный крепкого здоровья и благополучия. Это также прекрасное время, чтобы сосредоточиться на заботе о себе и выборе здорового образа жизни. С точки зрения финансов, они имеют большой потенциал для роста и успеха, и это также прекрасное время для сбережений, составления бюджета и инвестирования в долгосрочные финансовые цели. Также Свинью может ожидать захватывающий и полный приключений год.

Обезьяна (деловой партнер Кролика) — 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Рожденным в год Обезьяны в 2023 году следует сосредоточиться на общении, работе и повседневных делах. Также им стоит больше заниматься спортом, больше отдыхать и перестать работать сверхурочно. В любви придется столкнуться со всеми своими страхами или неуверенностью в своих отношениях с любимым человеком. Однако только так, они смогут улучшить текущие или будущие отношения.

Собака (тайный друг Кролика) — 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

2023 год станет для Собаки годом, когда она достигнет своих романтических целей и встретит вторую половинку. В первой половине года будет много "случайных" свиданий, но уже к лету все резко изменится и вы окунетесь в более серьезные отношения. Также в это время Собаки испытают финансовый успех и получат хорошее предложение о работе.

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