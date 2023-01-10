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Гороскоп на 11 января: кому-то повезет на финансовом поприще, а кому-то на любовном

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 11 января 2023 года
Гороскоп на 11 января 2023 года. Фото Телеграф

Хороший день, чтобы заняться инвестициями, новыми проектами, а также для вечерних посиделок с друзьями

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Происходящие события захлестнут вас с головой и заставят забыть об отдыхе. Однако не стоит переоценивать свои силы. Отвлекайтесь от рабочего процесса, не пытайтесь сделать все обязательно в этот день. Вечером Овнов ждут приятные известия. Удовольствие доставит время, проведенное с семьей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для новых дел или проектов. Даже если на первый взгляд они кажутся слишком сложными, в этот день вам будет легко с ними справиться. Не торопите события, и мелких ошибок удастся избежать. Личные отношения складываются хорошо: 11 января ожидаются приятные события. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Попробуйте мыслить нестандартно, подойти к решению вопросов с фантазией. Консервативный метод не позволит Близнецам добиться хороших результатов. Подходящее время для крупных приобретений или финансовых вложений в проверенный и надежный бизнес. Командировки пройдут удачно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Первая половина дня будет сложной и эмоционально напряженной. Однако настроение улучшится после обеда и вам захочется заняться полезными делами. Не бойтесь просить помощи или совета у близких друзей. Хорошее время для встреч со старыми друзьями; возможны приятные сюрпризы.

Лев (23 июля — 23 августа)

День подходит для новых деловых знакомств и установления бизнес контактов. Внешность Львов будет играть не последнюю роль в успехе переговоров. Чтобы произвести впечатление, уделите этому внимание. Покупки или инвестиции будут удачными. Кстати, в 2023 году Львы будут купаться в возможностях для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Смело встречайтесь с деловыми партнерами или инвесторами: в этот день вам удастся получить их помощь и выгодные предложения. Личные отношения упрочатся, если откровенно поговорить с любимым человеком о важных для вас вещах и поделиться переживаниями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день очень хорошо подходит для того, чтобы постараться укрепить свои отношения с интересным вам человеком. Также это весьма удачный день для купли-продажи товаров через интернет, заготовления продуктов, покупки товаров для дома. Посмотрите, не завалялись ли у вас в шкафу неиспользуемые вещи, которые можно выгодно продать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день очень хорошо подходит для того, чтобы организовать какое-нибудь необычное мероприятие. Проявите воображение и устройте тематическую вечеринку. Пригласите в гости всех своих друзей и попросите их привести с собой еще нескольких незнакомых вам человек, которые вполне смогли бы подойти на роль ваших потенциальных партнеров.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп для Стрельца говорит, что вам придется много времени провести в дороге. Заранее позаботьтесь о том, чтобы ваша командировка или путешествие прошли с пользой и без сюрпризов. Вечер среды — подходящее время для признаний в любви и для романтических знакомств. Учитесь красиво выражать свои мысли.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Перспективны связи с популярными уважаемыми людьми, иностранцами, путешественниками. Воспользуйтесь собственным опытом в амурных делах, чтобы понять, чего хочет ваша половинка. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды советуют Водолеям не надрываться на работе и никуда не спешить. Также позаботьтесь о здоровье нервной системы. Принимайте витамины, вечером займитесь йогой, медитируйте, выпейте успокоительный чай. Также день подходит для похода к косметологу и для начала диеты.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астропрогноз для Рыб говорит, что сегодня подходящее время для поездок, официальных встреч, оформления документов, мелких бытовых покупок. В этот день могут неожиданно напомнить о себе старые друзья или знакомые, возможны визиты гостей.