Гороскоп на 12 января: хороший день, который подойдет для начала новых дел

Этот день сулит вам множество захватывающих приключений и интригующих встреч.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В первой половине дня придется преодолевать свое плохое настроение и решать внезапно возникшие проблемы. У Овнов сейчас достаточно энергии и все вопросы им удастся успешно решить. После обеда вы получите важные известия, которые повлияют на ваши будущие планы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

С самого утра Тельцы с головой окунутся в работу. Даже работая быстро, вам хорошо удается решать сложные вопросы и избегать ошибок. Ближе к вечеру ваше настроение заметно улучшится в ожидании радостных встреч или свидания. Хорошее время для усвоения новых знаний, изучения иностранных языков. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Общение с женщинами будет для Близнецов удачным. Они дадут полезный совет, поддержат в трудный момент и окажут необходимую помощь. В работе следует пристальное внимание уделить мелочам и незначительным деталям: от них зависит окончательный результат. Потому проверьте работу дважды.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает быть благоприятным, будет много позитивных моментов. Возможно, Ракам не удастся закончить все намеченное, но общее настроение это не испортит. От друзей вы услышите заманчивое предложение, которое стоит рассмотреть. Вечером есть шанс завести интересное знакомство, если вы будете заинтересованы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если Львам удастся сохранить спокойное расположение духа, решение всех проблем будет найдено быстро. Досадные мелкие недоразумения в течение дня не испортят вам настроение. Много времени придется посвятить окружающим, улаживая их вопросы. На нужного вам человека удастся произвести впечатление. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятный день. Можно смело планировать новые дела, завершать начатые и решать самые трудные задачи. Поддержка окружающих, а также ваших единомышленников, будет кстати. Личные отношения развиваются гармонично. Не говорите с близкими о старых обидах, чтобы избежать нового конфликта.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Проявив 12 января настойчивость и упорство можно добиться прекрасных результатов. Хорошее время, чтобы получить ответ на старый важный вопрос или решить, наконец, давно начатое дело. Отстаивайте свою точку зрения, не соглашайтесь на уступки.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Больших прорывов в работе ждать не стоит, однако все намеченное будет сделано, и главные вопросы удастся успешно решить. Возможно предложение интересной работы или партнерства. Новые знания или навыки вскоре вам пригодятся; не отказывайтесь от их изучения. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день подходит для решения сложных проблем и организации больших проектов. 12 января Стрельцы будут собраны и настойчивы, что поможет избежать ошибок и получить наилучший результат. Неформальное общение с деловыми партнерами будет полезным и поможет договориться о дальнейшей взаимовыгодной работе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам будет чрезвычайно важно прислушиваться к своим сновидениям и грезам. Они будут таить в себе множество скрытых намеков и сигналов, которые укажут вам путь к обретению своего счастья. Поэтому чутко прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не упускайте те полезные рекомендации, которые он будет вам давать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы провести его в компании своих знакомых и друзей. Они смогут дать Вам ряд очень полезных советов, которые еще не раз пригодятся Вам в личной жизни. Не бойтесь принимать сложные решения, интуиция и здравый смысл помогут вам избежать ошибок. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если висит какой-то незаконченный проект, самое время к нему вернуться, обстоятельства, наконец, сложатся благоприятно. Не исключены денежные поступления. Возможно, кто-то из знакомых подскажет вам, как лучше распорядиться этими средствами.