Гороскоп на пятницу 13-ого: большой успех будет ждать тех знаков Зодиака, кто жаждет перемен в жизни

Страшного ничего не произойдет, а вот удача будет подстерегать на каждом углу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу 13-ого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта пятница — день активной работы у Овнов не только в деловой сфере, но и над собой, и над отношениями с окружающими. 13 января ощутимо наполнено положительной энергией, которую стоит направить на собственное развития. Успех будет ждать всех, кто жаждет перемен.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцам будет проще заглянуть в будущее, подумать о перспективах и начать движение вперед. Если захочется изменить что-то в жизни, лучше делать это именно в пятницу 13-ого. Не стоит жалеть сил на новые дела и на продвижение своих идей. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам не нужно бояться браться за новые дела: 13 января многое будет по плечу. Куда большую пользу принесет работа над собой и отдых в кругу самых близких. Это будет верным решением как для общего состояния, так и для психологического настроя.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила рекомендуют Ракам в эту пятницу заняться тем, что радует больше всего. Это крайне позитивный и удачный день для старых и новых дел, однако во всем должна быть мера — если будет везти по работе, лучше вовремя уйти на заслуженны вечерний отдых. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам в пятницу 13-ого стоит большое внимание уделить своей одежде, например, подобрать наряд под свой цвет глаз. Это должно помочь представителям знака привлечь больше удачи и стать успешнее в сферах любви и финансов. Также стоит быть более добрыми к окружающим.

Дева (24 августа — 23 сентября)

На протяжении всех суток Дев будет сопровождать поток вдохновения и удачи. Их источником может оказаться чувство любви, ребенок, совместный со второй половинкой проект. Возможно, ночные светила еще раз подарят Девам шанс осуществить когда-то несбывшуюся мечту.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи рекомендуют Весам использовать это счастливое стечение событий, при этом оставаясь реалистом. Чтобы практичный подход не сильно тормозил поток удачи, постарайтесь быть к близким людям дружелюбнее: делайте им комплименты — это ключ к успеху.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам следует в эту пятницу позволить себе мечтать. Следуя такой тактике, будет легче всего получить удачные идеи и новые начинания. Главное, направить вектор своих мыслей в созидательное, творческое и полезное русло. Творя добро, сами поддерживайте начинания своих близких людей, коллег и друзей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день ночные светила будут в довольно благоприятном положении, поэтому пятница 13-ого может стать очень продуктивным и запоминающимся временем. Стоит проявить инициативу тем Стрельцам, кто находится в поисках любви. Вам нужна небольшая эмоциональная встряска.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам можно отправиться в путешествие, в поездку в другой город или в командировку. Это такой день, когда можно делать что-то такое, чего вы никогда еще не делали. Также полезна пятница и для расставания с ненужными вещами. Вечером уделите внимание любимым людям.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Чтобы удача не обходила Водолеев стороной в пятницу 13-ого, стоит начать день с уборки. Благоприятны в это время покупки талисманов для дома, перестановка, приобретение растений, домашних животных. Астрологи напоминают, что счастье любит тишину — не говорите никому о своих достижениях.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу звезды и планеты улучшат память Рыбам, сделают их более внимательными и целеустремленными. Этот день полезен для получения новых знаний, смены обстановки и общения с новыми людьми. Лекарством от тревог станет хорошее настроение и вера в себя. А вот 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.