Названы топ-5 мужских знаков Зодиака, которые не могут жить без измен

Гороскоп может указать на склонность вашего партнера к неверности, считают астрологи

Некоторые знаки Зодиака очень дорожат своей семьей и считаются самыми верными. Другие же представители зодиакального круга не отличаются преданностью, могут пойти на измену и даже завести любовницу на постоянной основе.

Астролог Арина Артуровна в своем Телеграм-канале называет пять мужских знаков Зодиака, которые жить не могут без имен. Так уже прописано в их гороскопе и обусловлено рядом черт характера.

5 место — Близнецы

Врожденная ветреность и любовные подвиги – это об этом знаке. Склонность к изменам у него в крови. Она обусловлена жаждой перемен, хроническим непостоянством и неразборчивостью в связях. Чем больше новых знакомств — тем лучше: девиз Близнецов. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

4 место — Рыбы

Утонченные и скрытные они втайне жаждут острых ощущений и тщательно скрывают свои связи на стороне. С первого взгляда не догадаешься, но любовниц у них может быть больше, чем даже у Близнецов, которые открыто выставляют свои подвиги напоказ. Рыбам не нужна огласка. Они вершат свои амурные делишки в глубокой тайне, на дне. Что ждет Рыб сегодня, говорится в ежедневном гороскопе.

3 место — Водолей

Те еще Казановы и герои-любовники. Не могут усидеть на одном месте и ужиться с одной половинкой. Им подавай как можно больше любовниц, желательно целый гарем. Постоянная смена партнеров вдохновляет Водолеев на творческий подъем и новые высоты в карьере и бизнесе. Это их стимулирует, а вот постоянство — претит. Свободолюбивому знаку становится скучно и он жаждет новых ощущений. Каким будет этот день для Водолея, узнайте в гороскопе на сегодня.

2 место — Весы

Эти утонченные ценители всего прекрасного не могут спокойно пройти мимо прекрасного женского пола. А все ради жажды новых впечатлений и удовлетворения эстетических соблазнов. Чем больше у Весов новых красивых подруг, тем лучше они себя чувствуют на работе и дома, в повседневной жизни. Какие события сулят звезды Весам, расскажет гороскоп на сегодня.

1 место — Козерог

Тихие и якобы серьёзные Козероги любят притворяться почтенными и чинными мужьями и примерными семьянинами. На самом деле они далеки от чувства верности и изменяют своим женам напропалую, только тщательно это скрывают и делают невинный вид. К чему готовиться Козерогу сегодня, говорится в гороскопе на день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака в 2023 году стоит готовиться к переломным периодам в жизни.