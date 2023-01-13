Укр

Гороскоп на 14 января: день будет наполнен общением, встречами и приятными сюрпризами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 14 января 2023 года
Гороскоп на 14 января 2023 года. Фото pinterest.com

Не бойтесь принимать сложные решения, интуиция и здравый смысл помогут вам избежать ошибок.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день будет наполнен атмосферой позитива, радости и смеха — в полной мере проникнитесь этой положительной энергетикой и поделитесь ею с окружающими Вас людьми. Если у Вас уже есть вторая половинка, то добавьте в ее жизнь толику тепла и красоты. А если же нет, то не стесняйтесь активно знакомиться с новыми людьми — они будут от Вас просто без ума.

Телец (21 апреля — 21 мая)

По возможности отложите все важные дела на другой день, сосредоточиться на работе будет сложно. Лучше провести время с друзьями, сделать себе небольшой подарок или просто взять паузу и отдохнуть. Обратите внимание на тех, кто сплетничает или распускает о вас слухи: не давайте им повод. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Лучше заняться делами, в которых надо проявлять внимание и аккуратность. Если требуется проявить фантазию, обратитесь за помощью к своим единомышленникам. Старайтесь выделить время на отдых, избегайте конфликтных людей. Стрессовые ситуации могут негативно повлиять на здоровье.

Рак (22 июня — 22 июля)

День активный и интересный. Будет много встреч и идей, которые предстоит реализовать. Прошлые ваши оппоненты смогут поддержать вас и перейти на вашу сторону. Весам будет легко усваивать новую информацию и ориентироваться в незнакомых сферах деятельности. Встречи будут продуктивными.

Лев (23 июля — 23 августа)

Плодотворный и загруженный день, когда Львам предстоит многого добиться. Небольшие проблемы или задержки не должны помешать заключить важную сделку или найти новых партнеров. Командировки будут успешными. Возможно придется отложить личные дела и закончить начатую работу. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Энергия находится на высоком уровне, но нужно четко понимать, как действовать и куда двигаться. Продумайте свои цели и расставьте приоритеты перед началом работы. Девам будет полезно заниматься активной физической работой или сходить в спортзал. Это поможет успокоиться и найти эмоциональный баланс.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Подходящий день для поиска единомышленников и создания команды. Совместная работа поможет продвинуться в сложном деле и расширить возможности. Деловые отношения могут перерасти во что-то большее и принести много позитива. Возможно получение приятных новостей издалека.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день лучше работать в одиночку: не привлекайте других людей к решению ваших вопросов, иначе возникнут неприятности или разногласия. Скорпионам легко будет договориться о финансовых или имущественных сделках, партнеры охотно пойдут навстречу в этих вопросах. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Наметьте себе главные дела на день и не отвлекайтесь на другие несущественные вопросы. Так вам будет легче выполнить намеченные планы в срок. Поиск новых партнеров или смена места работы будут продуктивны и дадут результаты, которые порадуют. Личные отношения развиваются хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все будет складывать удачно для Козерогов, возможны перемены на работе или повышение по службе. Дела решатся быстро и в вашу пользу, общение с окружающими произойдет на позитивной ноте. Не исключено получение премии или дополнительного дохода с неожиданной стороны.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день люди будут замечать ваши положительные качества, и выражать вам симпатию. Воспользуйтесь этим, чтобы продвинуть свои идеи или заинтересовать нужного вам человека. Водолеям будет легко и приятно заводить новые знакомства, а старые связи можно вывести на новый уровень. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для работы, деловых переговоров и заключения сделок. Короткие поездки будут продуктивными. Опытные коллеги дадут советы, которые вскоре сэкономят вам силы и время. В личных отношениях старайтесь не вспоминать прошлые неприятные моменты.

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