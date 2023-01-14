Гороскоп 15 января: день приятных новостей и плодотворных поездок

Подходящее время для признаний в любви и для романтических знакомств.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Взаимопонимание и доброжелательное общение помогут Овнам найти единомышленников и заручиться их поддержкой. Возможно интересное романтическое знакомство, которое захватит все ваши мысли. Хорошее время для начала нового дела: сейчас вы четко видите наилучшие пути его развития.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет интересным, с эмоциональными всплесками. У вас появится интерес к новой области, к которой раньше вы не имели отношения. Незапланированные короткие поездки будут плодотворны. Возможны ссоры с близкими людьми из-за пустяков. Вечером вы получите радостные новости. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удача будет на вашей стороне: можно начинать воплощать в жизнь свои давние желания и планы. Воспользуйтесь советами близких людей: они вам пригодятся. Могут возникать напряженные ситуации, особенно с малознакомыми женщинами; старайтесь сдерживать свои эмоции и не начинать ссор.

Рак (22 июня — 22 июля)

Все проблемы или сложности 15 января Раки легко преодолеют благодаря высокой энергии и желанию действовать. Реалистичный подход и благоразумие помогут выполнить даже самые сложные задачи или поручения. Прислушайтесь к советам женщины: это поможет избежать ошибок. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В первой половине дня все будет складываться удачно: вопросы решатся быстро, окружающие предложат помощь и выгодные решения. 15 января Львы смогут провести время в теплой компании старых друзей и зарядиться эмоционально. Скорректируйте свои ближайшие планы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Подходящее время для полноценного общения. Будет полезно заводить новых знакомых, налаживать старые контакты или вступать в интересные дискуссии. Решение давних или сложных проблем можно будет найти путем переговоров и обсуждений. Проведите время вне дома: смена обстановки пойдет на пользу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Дела и заботы заполнят день Весов, но энергии и жизненных сил хватит, чтобы успешно справиться со всеми задачами. Возможно, придется отложить запланированные встречи для решения бытовых проблем. Осторожно относитесь к новым знакомым, не откровенничайте с ними.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не назначайте важных дел или встреч на первую половину дня. Вторая половина дня будет благоприятнее и спокойнее. Вечер полезно провести с близкими людьми или старыми друзьями: общение доставит удовольствие и вернет уверенность. Возможно получение приятных новостей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы будете полны энергии и желания двигаться вперед. Никто и ничто не сможет остановить вас в ваших устремлениях. Это здорово, но постарайтесь хоть иногда поглядывать по сторонам, чтобы кто-то интересный не остался на обочине вашей жизни.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уделите внимание своей личной жизни, на которую в последнее время Вы совершенно не находили времени. Выбирайтесь из дома и отправляйтесь на встречу с друзьями. Возможно, Вам удастся познакомиться с кем-то, кто заставит Ваше сердце биться чаще.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день отлично подходит для начала новых отношений. Однако Вы должны быть уверены, что действительно этого хотите. Также в это воскресенье вы сможете показать себя с наилучшей стороны, начальство, коллеги или даже родные внезапно поймут, насколько хороши вы можете быть в выполнении разного рода заданий.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Скорее всего, день будет занят каким-то сложным, но интересным делом. После его завершения вы будете довольны и результатом, и наградой за свои труды. Вечером вам не помешает пассивный отдых в уютной обстановке, чтение, просмотр любимого фильма. А вот 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.