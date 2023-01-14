Девушки каких знаков Зодиака будут нарасхват у мужчин на этих выходных

Эти барышни так и будут купаться в комплиментах парней

Астрологи, которые ранее назвали мужчин-изменщиков по знаку Зодиака, рассказали, какие девушки по гороскопу будут купаться во внимании представителей сильного пола с 14 по 15 января.

Так, с этим очень повезет Водолеям, Девам и Стрельцам. При таком раскладе выходные барышни проведут в хорошем настроении, пишет belnovosti.

Водолей

На этих выходных вокруг Водолеев будут буквально виться все представители сильного пола. Мужчины будут ухаживать за ними, дарить девушкам комплименты. Хотя по началу Водолеи будут теряться, все же такое внимание придется им по душе. Чего ждать сегодня Водолею, узнайте в ежедневном гороскопе.

Дева

Девы на этих выходных станут активнее проявлять себя, будут раскрываться окружающим. Их красота и богатый внутренний мир привлечет в их жизнь мужчин и заставит их буквально осыпать Дев приятными и теплыми словами. Каким будет этот день для Девы, расскажет гороскоп на сегодня.

Стрелец

Стрельцы начнут получать сообщение от какого-то из друзей мужского пола. Внимание этого человека очень заинтересует Стрельцов, а самые теплые и искренние слова мужчины повлияют на решение представительниц знака поближе познакомиться со своим кавалером. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака существенно обогатятся в 2023 году.