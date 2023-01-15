Новолуние в январе подпортит жизнь двух знаков Зодиака: кому стоит быть осторожнее

В этот день все будет валиться из рук и иди не по плану

Несмотря на то, что новый 2023 год начался с ретроградного Меркурия, который чаще всего приносит только неприятности, некоторые знаки Зодиака все же его не ощутят, ведь их ждет сплошное везение. Однако расслабляться не стоит, ведь сразу после отхода Меркурия нас ждет день переворота мощной энергии — новолуние 21 января.

Астрологи предупреждают, что этот день принесет негативные события в жизни некоторых знаков Зодиака. Увы, но рожденным под созвездиями Овнов и Водолеев придется в новолуние нелегко.

Овен

Представителям этого знака стоит быть готовым к тому, что запланированная поездка отменится: могут отменить рейс, или вы не сможете выехать из-за ошибки при покупке билетов, при чем банальной. Также "в опасности" и оформление документов и разрешений. Если есть возможность, лучше не планируйте на 21 января ничего. Чего ждать сегодня Овну, узнайте в ежедневном гороскопе.

Водолей

Водолеев ждут неприятности с финансами: вам могут заблокировать банковскую карточку, а также вы можете потерять свои средства. Если карточка легко восстанавливается, то чтобы не было денежных потерь, не давайте никому 21 января в долг, иначе эти деньги к вам больше не вернутся. Серьезные покупки также стоит отложить, чтобы не стать жертвой мошенников. Каким будет этот день для Водолея, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака не повезет с деньгами в январе 2023 года.