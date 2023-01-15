Гороскоп на 16 января: день, который лучше всего посвятить отдыху

Звезды рекомендуют прислушаться к своим мыслям и не относиться к идеям настолько критически

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хорошей идеей будет провести этот день вдали от забот, занимаясь физической работой или спортом. Это позволит забыть о проблемах и восстановить силы. Не стоит проявлять инициативу в личных отношениях. Позвольте событиям развиваться своим чередом. Проведите время с детьми на воздухе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваши силы не безграничны: помните об этом, когда берете на себя большой объем работы. Физические нагрузки пойдут на пользу, если соблюдать меру. Если время терпит, перенесите все важные дела на другой день, дайте себе отдых. Недавно у вас произошли какие-то перемены, оцените их практическую пользу. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь настроиться на позитивный лад и не думать о плохих вещах. Составьте оптимальный план на день, оставьте в нем только необходимые дела и уделите время отдыху. Ваши личные отношения требуют внимания: проведите время с партнером, приготовьте романтический сюрприз.

Рак (22 июня — 22 июля)

Дела, требующие творческого подхода и фантазии, 16 января будут особенно удаваться Ракам. Это также позволит отвлечься от ежедневных проблем. Хорошо сделать с ребенком его домашнее задание, найти дополнительную интересную информацию. Есть шанс купить полезную или ценную вещь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Прислушайтесь к своему настроению и найдите дело, к которому у вас будет лежать душа. Запас жизненной энергии позволит Львам выполнить свои рабочие обязанности и оставить время на приятное времяпрепровождение. Можно заняться спортом или сходить в спа-салон. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Перенесите все важные встречи и дела на другой день, 16 января вам будет сложно сконцентрироваться на задачах или направлять разговор в нужное русло. Лучше немного отстраниться, оценить ситуацию со стороны и при необходимости поменять планы. Посвятите день активному отдыху, играм с детьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вероятно, Весам удастся избавиться от скучной или неприятной работы и заняться любимым делом. В этот выходной сходите куда-нибудь с друзьями или с семьей. Посещения театра или музея пойдут вам на пользу и поднимут настроение. Занятия спортом также восстановят ваши силы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Многим представителям этого знака захочется 16 января продемонстрировать окружающим свои таланты или навыки. Лучше делать это в присутствии людей, которым вы доверяете: друзей или коллег. Следует быть уверенным, что выбранный способ вам хорошо знаком, и вы не окажетесь в неудобной ситуации. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Азартное настроение и повышенный уровень энергии будут сопровождать Стрельцов весь день, но, возможно, не удовлетворит полностью их ожидания. Направьте свои усилия в область спорта, продвижения бизнеса или путешествий. Однако в сфере личных отношений лучше взять паузу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Придется решать многие проблемы, требующие высокой концентрации внимания. Мелкие детали будут иметь решающее значение и Рыбам надо постараться ничего не упустить. К концу дня вы почувствуете усталость и упадок сил, но не пытайтесь взбодрить себя алкоголем или лекарствами. Лучше пораньше лечь и хорошо выспаться.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для вашего знака Зодиака астрологи приберегли прекрасную новость, дело в том, что проблема, над которой вы бились не один день, наконец-то исчезнет, при чем даже без вашего вмешательства! Вам останется только радоваться такому избавлению! В этот день вам ни в коем случае нельзя скромничать, ваши самые смелые идеи поддержат, даже если они находятся на стадии становления. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет благоприятным для общения с близкими, а также для семейных дел. Сегодня вам легко будет ладить с теми, кто хорошо вас знает. Нет сомнений в том, что даже самые смелые и необычные ваши идеи получат поддержку. Не исключено, что напомнят о себе люди, о которых вы в последнее время мало что знали.