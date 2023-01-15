Два знака Зодиака январь закружит в любовных приключениях: кому повезет

В гороскопе этих двоих знаков январь значится месяцем любви

Новый 2023 год с первых дней осыпает щедрыми подарками судьбы все знаки Зодиака. Одним везет с новым местом работы, другие — радуются невиданному успеху и богатству, ну и конечно же звезды прогнозируют знакам Зодиака много любви.

Астрологи отмечают, что январь в любовном плане будет очень активный у двух представителей гороскопа. Их ждет много романтических приключений, которые оставят значимый след в их жизнях. И этими счастливчиками стали Овны и Девы.

Овен

Если в ваших планах на январь есть путешествие или командировка, то вас ждет очень увлекательная поездка. Ведь именно там, вы и встретите человека, способного изменить вашу жизнь. Звезды отмечают, что это вовсе не "курортный роман", поэтому не принимайте поспешных решений и присмотритесь к этому человеку. В идеале пустите все на самотек, жизнь сама вам подскажет. Чего ждать сегодня Овну, узнайте в ежедневном гороскопе.

Дева

А вот Девам никуда ездить не надо будет, ведь ближе к концу января они по-новому взглянут на человека, который давно находится возле них. Романтические отношения могут завязаться с коллегой, другом, однокурсником или соседом. Не факт, что такие отношения будут долгосрочными, однако развлечься и отдохнуть тоже нужно. Гороскоп для Девы на сегодня найдете на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака существенно обогатятся в 2023 году.