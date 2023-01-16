Купятся на что угодно: названы самые доверчивые знаки Зодиака

Льва и Рыбы астрологи называют легковерными, и вот почему

Некоторые знаки Зодиака обладают колоссальным даром убеждения и склонят на свою сторону любого, особенно если их оппонентом выступит один из самых доверчивых зодиакальных представителей. Такие люди охотно верят другим, в том числе просто на слово. Именно о них можно сказать "легковерные".

По словам астрологов, в число самых доверчивых знаков Зодиака стоит включить Льва и Рыб. Так уж прописано в их гороскопе, что доверчивость – одна из заметных черт характера этих двух созвездий. Главное, чтобы этой особенностью не пользовались злопыхатели в своих целях.

Лев

Гордый Лев купится на что угодно, пока это удовлетворяет его отчаянную потребность в самоутверждении, пишет purewow. Представители этого огненного знака живут ради хорошего комплимента, поэтому они могут быть очарованы болтливой продавщицей универмага, продающей новое очищающее средство для лица, которое предположительно уменьшает морщины от смеха за одну ночь. Одобрительный кивок в сторону их новой куртки или едва уловимая похвала за их потрясающую прическу, и Лев – ваш. Пока они слышат то, что хотят услышать, Львы часто приспосабливаются к обстоятельствам. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Рыбы

Умеют распознавать все свои чувства, но и других, обладая эмпатией, которая иногда мешает их логике. Эти люди с готовностью откроют свои кошельки для какой-то неприметной организации со странным адресом электронной почты, которая утверждает, что кормит бездомных, или для того неизвестного отправителя, который пытается собрать деньги для миссионерской поездки в Африку. Если Рыбы почувствуют, что кто-то страдает, они захотят сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Этот водный знак также любит замысловатые фантазии, поэтому они могут быть очарованы "богатым нигерийским принцем", который случайно заходит прямо в Tinder. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака считаются наибольшими эгоистами. Увы, но эти люди любят только себя.