Гороскоп на 17 января: кого-то ждут полезные знакомства, а кого-то - удачные покупки

День сложится удачно и не принесет волнений и серьезных проблем.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прислушайтесь к своему самочувствию и займитесь приятной или легкой работой. Сложные или неинтересные дела Овнам лучше отложить, так как сделать такую работу хорошо не удастся. Оцените свои финансовые траты и доход и сделайте выводы. Покупки или вложение денег перенесите на другое время.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День пройдет спокойно, однако вечером у Тельцов появятся новые обязанности или неотложные дела. Это может касаться ваших рабочих вопросов или изменятся домашние обстоятельства. Следите за самочувствием, могут обостриться старые проблемы или заболевания. Не исключена короткая деловая поездка. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

По возможности проведите спокойный день и сэкономьте энергию на вторую половину дня. Радостное событие ожидает Близнецов ближе к вечеру и понадобятся силы, чтобы быстро расставить приоритеты и увидеть наилучшие перспективы в открывшихся возможностях. Не обращайте внимания на слухи или интриги в своем окружении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Посвятите день хорошо знакомой рутинной работе и по возможности меньше контактируйте с окружающими. Вечером организуйте встречу друзей или единомышленников, которые поддерживают ваши взгляды. Бережно относитесь к своему здоровью, займитесь профилактикой. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – принимайтесь придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на следующий уикенд.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца. Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Возможно получение средств, которых не ждали, или известий издалека.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вероятны приятные сюрпризы, подарки, встречи, которые поднимут вам настроение. Вторая половина дня будет благоприятной для творческих занятий. Стоит проявить настойчивость в решении финансовых вопросов; у вас будет шанс заключить выгодные сделки и заметно увеличить доходы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вам легко будет поладить и с близкими людьми, и с новыми знакомыми, понравиться тем, кто давно вам симпатичен. Хорошо пройдет романтическое свидание, некоторые Скорпионы услышат именно те слова, которых давно ждали. Вечер порадует хорошей новостью.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Небольшие покупки будут удачными, а вот с серьезными приобретениями лучше не спешить.Не исключено и романтическое увлечение. Такие отношения будут развиваться стремительно и вскоре примут серьезный характер.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Очень много хороших идей принесет первая половина дня. Хорошо пройдут деловые встречи. Некоторые Козероги договорятся о совместных действиях с теми, с кем прежде не ладили. Вероятно примирение после ссоры, восстановление связей, которыми вы прежде дорожили. Вечером будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия..

Водолей (20 января — 19 февраля)

День будет благоприятным для решения сложных задач, учебы, исследовательской и творческой деятельности. Вы многое будете схватывать на лету, обратите внимание на то, что прежде оставалось незамеченным. Водолеев, которые возьмутся за новые дела, ждут приятные знакомства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День сложится удачно, не принесет волнений и серьезных проблем. С рабочими задачами вы справитесь быстро; в случае затруднений помогут проверенные союзники. Не исключены предложения о работе, обещающие скорый рост доходов. Удачно сложатся командировки, будет шанс заключить выгодные сделки. А вот 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.