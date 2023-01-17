Гороскоп на 18 января: кого-то ждет солидная премия, а кого-то новые романтические отношения

День будет благоприятным для общения

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прекрасная возможность для Овнов организовать команду или найти новых единомышленников. Вам легко взаимодействовать с людьми, убеждать их в своей правоте. Общение будет неформальным, перейдет из делового формата в дружеский. Легкий флирт на рабочем месте может перерасти в любовный роман.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день для профессиональной деятельности. Дела складываются удачно, удается найти взаимопонимание с коллегами и деловыми партнерами. Начальство оценит ваш вклад в общее дело и возможно получение премии или поощрительных бонусов. После обеда уделите время семейным вопросам. К тому же, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам будет многое под силу; работоспособность и собранность помогут достичь всех намеченных целей. Возможно придется решать сложные или запутанные вопросы, но Близнецы справятся во всем очень быстро благодаря своему опыту и знаниям. Можно просить совета у женщин — коллег или подруг.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный и плодотворный день для Раков. Предстоит многое сделать, но ваша решительность и нацеленность на результат помогут добиться успеха. Придется взять на себя дополнительную ответственность. Уделите внимание решению домашних вопросов; здесь требуется ваше активное участие.

Лев (23 июля — 23 августа)

День обещает быть важным с профессиональной точки зрения: предстоит решить много важных вопросов, освоить новые знания, которые вскоре будут применены. Ожидаются встречи с авторитетными людьми, которые окажут вам содействие. Вечером ожидайте приятного сюрприза. К слову, в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Откровенность и прямота, с которой Девы будут разговаривать с людьми, понравится окружающим, так что не бойтесь высказывать свое мнение и отстаивать позицию. Многое будет отвлекать от работы. Романтические отношения, завязавшиеся 18 января, будут иметь серьезное продолжение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Возможно исполнение вашей мечты о смене работы или получении интересного делового предложения. Приобретайте новые знания, посещайте курсы, семинары, спрашивайте старших опытных коллег; все это вскоре вам пригодится и сослужит хорошую службу. Будьте мягче и тактичнее со своим партнером.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачный плодотворный день. Благодаря своим знаниям и опыту вы быстро справитесь со сложными делами, добьетесь успеха в деле, еще совсем недавно казавшемся почти безнадежным. Вы заинтересуете новых знакомых своими идеями, найдете союзников, на которых можно положиться в любой момент. Кстати, в январе Скорпиона накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подойдет для решения финансовых и юридических вопросов, оформления соответствующих документов. Хорошо пройдут семейные мероприятия, да и встречи с друзьями оставят самое приятное впечатление. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет благоприятным для встречи с друзьями или любимым человеком. Вы хорошо проведете время вместе. Наверняка найдутся интересные дела, могут появиться и общие планы на ближайшее будущее. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ждет насыщенный день. Дел окажется больше, чем можно было ожидать, причем все они будут разными. Вероятны удачные покупки и сделки, а также предложения о работе, которым вы будете рады. Не исключено, что вы найдете возможность значительно увеличить доходы. Напомним, 2023 год принесет Водолеям приятные подарки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам удастся сделать больше, чем было запланировано. Если чего-то хочется, сделайте шаг навстречу и удача вам улыбнется. Ваши инициативы будут поддержаны коллегами и близкими друзьями. Решение семейных или бытовых вопросов может быть финансово затратным.