Когда прекратятся отключения электроэнергии в Украине: астролог назвала дату, когда украинцы ощутят облегчение

Увы, но к весне ситуация вряд ли стабилизируется

Известный астролог Ольга Медвецкая, которая ранее назвала дату, когда прекратятся активные боевые действия в Украине, поделилась еще одним прогнозом. В это раз астроэксперт обратила свое внимание на ситуацию с электроэнергией в нашей стране, поэтому рассказала, когда она может стабилизироваться.

В интервью изданию УНИАН, Медвецкая отметила, что улучшение энергетической ситуации в Украине начнется уже этой весной. В этот же период, логично, что и ситуация со светом станет намного лучше.

Когда может прекратиться отключение электроэнергии в Украине

"Украинцы ощутят облегчение своего положения с середины марта. Это связано, в частности, с постепенным улучшением энергетической ситуации в стране. Ведь будет сходить на нет оппозиция между транзитным Сатурном и Натальной Венерой в карте Украины, а также Сатурн перейдет наконец в знак Рыб, то есть тяжелый период Саде-Сати Украины потихоньку, но будет завершаться" — отметила Медвецкая.

Как сообщалось ранее, оккупанты нанесли очередной ракетный удар 14 января, в результате которого зафиксированы прилеты по энергетическим объектам в ряде областей. Министр энергетики Герман Галущенко после этого заявил, что ближайшие дни будут тяжелыми.

Подобным прогнозом также поделились в ДТЭК, отметив, что жителям придется столкнуться не только с плановыми отключениями, но и с аварийными.