Первое новолуние 2023 года: чего от него ждать и что запрещено делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В это новолуние появится шанс вдохновиться и набраться сил
Грядет первое новолуние 2023 года, точная фаза которого произойдет в 22:53 по киевскому времени в субботу 21 января. Новая фаза луны происходит в знаке Водолей, неся нам свежие импульсы и потоки вдохновения. Это особенно ценно после периода ретроградности Меркурия.
"Телеграф" рассказывает, в чем особенности январского новолуния и какие события оно нам предвещает. Также вы можете обратить внимание на рекомендации астрологов о том, чем лучше заняться в такой день, а что категорически нельзя делать 21 января.
Что обещает первое новолуние 2023 года
Новолуние — это ежемесячное начало каждого нового лунного цикла, поэтому с астрологической точки зрения обычно считается благоприятным временем для начала новых дел и посадки семян для будущих проектов. В это время можно сосредоточиться на своих целях и планах. Январское новолуние оказывается первым в году, поэтому переполнено энергией нового старта. И поскольку эта луна происходит в авангардном воздушном знаке Водолея, духовный смысл январского новолуния 2023 года заключается в том, чтобы позволить вашей уникальности сиять и устремиться в будущее, которое соответствует вашему самому подлинному я, пишет buste. Январское новолуние даст возможность всем знакам зодиака освободиться от старых убеждений и перенять более инновационное и дальновидное мышление.
Чем заняться в день январского новолуния
Новолуние символизирует начало, поэтому в этот период можно смело заняться такими делами:
- Начинать новые проекты.
- Заводить новые отношения (дружеские или романтические).
- Планировать и следовать намеченным целям.
- Отправляться в поездки, путешествия или командировки.
- Начинать вести здоровый образ жизни.
- Начинать физические активности, в том числе для похудения.
- Прощать обиды.
Что нельзя делать на новолуние 21 января
Есть несколько астрологических рекомендаций касательно того, от чего стоит отказаться в день новолуния. Не стоит в этот период поддаваться унынию и плохим мыслям, а еще важно быть максимально осторожным. В числе запретов:
- Споры и конфликты.
- Незапланированная смена работы.
- Новые долги.
- Переговоры.
- Свадьба.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи рекомендуют в новолуние 21 января 2023 года проявить осторожность. В этот день все будет валиться из рук и иди не по плану.