Первое новолуние 2023 года: чего от него ждать и что запрещено делать в этот день

В это новолуние появится шанс вдохновиться и набраться сил

Грядет первое новолуние 2023 года, точная фаза которого произойдет в 22:53 по киевскому времени в субботу 21 января. Новая фаза луны происходит в знаке Водолей, неся нам свежие импульсы и потоки вдохновения. Это особенно ценно после периода ретроградности Меркурия.

"Телеграф" рассказывает, в чем особенности январского новолуния и какие события оно нам предвещает. Также вы можете обратить внимание на рекомендации астрологов о том, чем лучше заняться в такой день, а что категорически нельзя делать 21 января.

Что обещает первое новолуние 2023 года

Новолуние — это ежемесячное начало каждого нового лунного цикла, поэтому с астрологической точки зрения обычно считается благоприятным временем для начала новых дел и посадки семян для будущих проектов. В это время можно сосредоточиться на своих целях и планах. Январское новолуние оказывается первым в году, поэтому переполнено энергией нового старта. И поскольку эта луна происходит в авангардном воздушном знаке Водолея, духовный смысл январского новолуния 2023 года заключается в том, чтобы позволить вашей уникальности сиять и устремиться в будущее, которое соответствует вашему самому подлинному я, пишет buste. Январское новолуние даст возможность всем знакам зодиака освободиться от старых убеждений и перенять более инновационное и дальновидное мышление.

Чем заняться в день январского новолуния

Новолуние символизирует начало, поэтому в этот период можно смело заняться такими делами:

Начинать новые проекты.

Заводить новые отношения (дружеские или романтические).

Планировать и следовать намеченным целям.

Отправляться в поездки, путешествия или командировки.

Начинать вести здоровый образ жизни.

Начинать физические активности, в том числе для похудения.

Прощать обиды.

Что нельзя делать на новолуние 21 января

Есть несколько астрологических рекомендаций касательно того, от чего стоит отказаться в день новолуния. Не стоит в этот период поддаваться унынию и плохим мыслям, а еще важно быть максимально осторожным. В числе запретов:

Споры и конфликты.

Незапланированная смена работы.

Новые долги.

Переговоры.

Свадьба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи рекомендуют в новолуние 21 января 2023 года проявить осторожность. В этот день все будет валиться из рук и иди не по плану.