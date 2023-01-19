Гороскоп на 20 января: любая задача будет по плечу, а многих знаков ждут приятные известия

Эта пятница будет наполнена интересными событиями и встречами

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятная пятница. Она подойдет Овнам для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. 20 января не исключены денежные поступления. День подходит и для работы, деловых переговоров и заключения сделок. Вечером напомнят о себе старые друзья.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День 20 января для Тельцов сложится удачно, не принесет волнений и серьезных проблем. Удастся сделать больше, чем было запланировано. Эта пятница пройдет хорошо, если посвятить ее чему-то полезному. Вечером стоит побаловать себя приятным отдыхом. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пятница 20 января как нельзя лучше подходит Близнецам для того, чтобы провести ее в компании своих знакомых и друзей. Люди будут замечать положительные качества этого знака, и выражать симпатию. Старая проблема наконец-то исчезнет, при чем даже без вмешательства самих Близнецов.

Рак (22 июня — 22 июля)

День будет благоприятным Ракам для решения сложных задач, учебы, исследовательской и творческой деятельности. Вероятны удачные покупки и сделки, а также предложения о перспективной работе. Раков, которые возьмутся за новые дела, ждут приятные знакомства. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

К творческим представителям знака Зодиака придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Во второй половине дня Львов ждут приятные известия, из которых можно будет подчеркнуть ряд очень полезных советов. Они еще не раз пригодятся Львам в личной жизни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В эту пятницу все будет складывать удачно для Дев, возможны перемены на работе или повышение по службе. Стоит чутко прислушиваться к своему внутреннему голосу и не упускать те полезные рекомендации, которые он будет давать. 20 января лучше пораньше лечь, чтобы хорошо выспаться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День ожидается для Весов сложный, но наполненный интересными событиями и встречами. Очень много хороших идей принесет утро. Пятница 20 января будет благоприятной для встречи с друзьями или любимым человеком. Уровень жизненной энергии будет находиться на пике.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день подходит Скорпионам для решения сложных проблем и организации больших проектов. Стоит наметить себе главные дела на день и не отвлекаться на другие несущественные вопросы. Вечером Скорпионам можно направить энергию в область спорта, продвижения бизнеса или путешествий.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пятница 20 января обещает Стрельцам денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подойдет для решения финансовых и юридических вопросов, оформления соответствующих документов. Вечером можно удивить окружающих новаторским подходом к проблемам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Командная работа позволит Козерогам добиться большего, чем индивидуальная. Возможно предложение интересной работы или партнерства. Людям данного знака легко будет договориться о финансовых или имущественных сделках. Вечером удастся поладить и с близкими людьми, и с новыми знакомыми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удачная плодотворная пятница. Водолеям стоит применить свой опыт, и любая задача будет по плечу. Во второй половине дня удастся сделать много важных дел, особенно если эти дела доставляют удовольствие. Астрологи советуют отстаивать свою точку зрения, не соглашаться на уступки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Деловые отношения в пятницу 20 января у Рыб могут перерасти во что-то большее и принести много позитива. День будет благоприятным для творческих занятий. Вечером можно сходить с друзьями или с семьей куда-нибудь расслабиться. Также возможно получение приятных новостей издалека. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.