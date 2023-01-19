Названы знаки Зодиака, которым январское новолуние принесет увесистую прибыль

Дева, Козерог и Рыбы могут рассчитывать на рост доходов в ближайшие дни

Первое новолуние 2023 года, которое произойдет 21 января, повлияет на жизнь каждого знака Зодиака. Но для кого-то из представителей зодиакальной дюжины оно будет особо удачным в плане финансов. У многих появится возможность подзаработать.

Как говорится в прогнозе на январское новолуние, с деньгами повезет трем знакам Зодиака – Деве, Козерогу и Рыбам. Эта тройка почувствует прилив сил и готовность расширять профессиональные горизонты. Изменения принесут прибыль и помогут выйти на новый уровень дохода.

Дева

Период новолуния поможет преобразить повседневную жизнь и взять верх над суетой и благополучием, пишет Instyle. Вы можете придумать план и придерживаться графика, который принесет пользу вашему разуму, телу и духу, а также выведет на новый уровень прибыль. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Новолуние принесет готовность к новому пути заработка. Даже если вы только находитесь в исследовательской фазе, вы почувствуете прилив трудолюбия и надежды. Что ждет Козерога сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Рыбы

Благодаря новолунию ваша интуиция станет острее, чем обычно, а сны могут быть сверхяркими. Вы можете использовать это внутреннее знание, чтобы придумать новый подход к зарабатыванию денег. Каким будет этот день для Рыб, узнайте в гороскопе на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака сорвут куш этой зимой. Некоторые из созвездий могут рассчитывать на помощь звезд уже сейчас.