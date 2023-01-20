Новолуние 21 января одарит счастьем три знака Зодиака: кто эти счастливчики

Уже совсем скоро эта тройка будет переполнена счастьем

Первое новолуние 2023 года, которое произойдет 21 января, несет с собой "подарки" для каждого знака Зодиака, и все они очень приятные. К примеру, одних ждет везение с деньгами, а других "белая полоса" в жизни и много счастья.

Астрологи назвали троих представителей зодиакальных созвездий, которые могут рассчитывать на поддержку звезд в новолуние 21 января. Более того, это событие подарит им незабываемое счастье. И этими везунчиками являются — Близнецы, Девы и Козероги.

Близнецы

Приготовьтесь к получению очень хороших новостей, а также к тому, что ваша интуиция станет намного проницательней, чем обязательно нужно воспользоваться. Вам потребуется большая концентрация для принятия правильных решений, но это пойдет вам только на пользу, и вы сумеете найти благоприятный выход из любой ситуации. Также Новолуние ознаменует новое начало во всех аспектах вашей жизни, но в особенности в вашей карьере. Вскоре вы получите отличные новости, которые непременно вас очень обрадуют. Каким будет этот день для Близнецов, расскажет гороскоп на сегодня.

Дева

Звезды решили вознаградить вас за ваши усилия, а также за тяжелую работу, которую вы недавно проделали. Новолуние даст вам возможность мыслить нестандартно, попробовать что-то новое, принять вызов и повысить уверенность в себе. Это все будет способствовать запуску новых проектов и новых намерений. Также звезды предлагают вам переосмыслить свою повседневную жизнь, чтобы вы могли найти правильные решения и выходы из различных ситуаций. Вы сможете сделать правильный выбор! Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Козерог

А Козерогам Новолуние разрешает расслабиться и отдохнуть. Не бойтесь позволить себе отдых, ведь это позволит вам больше заботиться о своих нерешенных проблемах и найти подходящее решение, будь то на личном или профессиональном уровне. Новолуние будет благоприятным для вас, чтобы вовремя достичь своих целей: вам просто нужно набраться терпения и не поддаваться на провокации. Если вам нужно принять решение, сейчас самое время действовать. Что ждет Козерога сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака сорвут куш этой зимой. Некоторые из созвездий могут рассчитывать на помощь звезд уже сейчас.