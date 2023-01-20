Гороскоп на 21 января: у кого-то на первый план выйдет любовь, а кому-то повезет в бизнесе

Хороший день, чтобы задуматься о своих жизненных целях

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота будет достаточно благоприятной для Овнов. 21 января стоит задуматься о своих жизненных планах: многим из них можно дать старт. Есть вероятность, кто-то из представителей знака решится уйти с надоевшей работы, открыть свое дело или признаться в чувствах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В такие дни Тельцам будет полезно работать и проявлять активность, но это утром. А во второй половине дня полезно будет еще и отдохнуть, расслабиться от суеты. Чтобы не омрачить субботу 21 января негативом, нужно проявить сдержанность в отношении к коллегам, близким и друзьям. Кстати, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Какими бы сложными в эту субботу у Близнецов ни были неурядицы и проблемы, им следует стараться сохранять невозмутимость и веру в себя. Даже если придется смириться с неудачей, из этого можно извлечь полезный, ценный опыт. Вечером стоит расслабиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно постараться не ждать в субботу 21 января у моря погоды. Активность и инициативность помогут знаку Зодиака преодолеть любые трудности в любых сферах. Не стоит надеяться на чудо. Вечер идеально подходит для романтики, знакомств, шопинга и поиска новых увлечений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды и планеты в эту субботу в прекрасном положении. В жизни Львов будут разворачиваться перспективные возможности в сфере карьеры и денег: возможно заманчивое предложение со стороны руководства, которое благоприятно скажется на финансовом благополучии. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день ночные светила улучшат память Дев, поэтому можно будет заняться обучением. Необходимо доверять внутреннему голосу — 21 января он точно не обманет. Также стоит оставаться вовлеченными во все: работать в активном ритме, заниматься домашними делами, общаться с близкими.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Суббота 21 января может порадовать Весов успехами на работе: появится возможность карьерного роста или смены рода деятельности. Ночные светила не рекомендуют отказываться от дополнительной работы. Все приложенные усилия обязательно окупятся очень скоро.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи рекомендуют Скорпионам 21 января избавиться от хлама как в материальном плане, так и духовном: убрать из жизни чувства ревности и зависти. Вечером будет полезно оказать помощь близким. Но стоит не превращать поддержку в необдуманный альтруизм. Кстати, в январе Скорпионов накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В эту субботу ночные светила войдут в благоприятное для Стрельцов положение. На первый план выйдет любовь. Одиноким представителям знака удастся найти вторую половинку. Тем Стрельцам, кто уже состоит в отношениях, можно смело переводить их на новый уровень.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Влияние звезд и планет благотворное, поэтому Козерогам в субботу 21 января улыбнется удача во всех начинаниях. Однако важно не растрачивать энергию и время впустую. Лучше заняться теми делами, которые принесут наибольшую пользу. Вечер будет идеальным для уединения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Финансовая и деловая сферы в жизни Водолеев 21 января будут самыми важными. Можно легко раскрыть тему партнерства на работе и в бизнесе, помогать окружающим и принимать помощь от них. Главное, оставаться собой и доверять интуиции.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В субботу 21 января ночные светила пробудят у Рыб здоровый азарт, стремление бороться и получать результат. В этот день можно легко поймать импульс и воспользоваться им по максимуму. Во второй половине дня стоит позаботиться о здоровье, заняться медитацией, спортом.