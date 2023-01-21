Гороскоп на 22 января: продуктивный день с приятными встречами и хорошими новостями

Энергия и желание работать будут на высоком уровне, поэтому 22 января будет легко и приятно заниматься делами

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если вам нужна помощь или дельный совет, смело обращайтесь к влиятельным людям. Рассмотрите все предложения о работе или о сотрудничестве, среди них могут быть те, о которых вы давно мечтали. Активность Овнов будет на высоком уровне, они могут заинтересовать окружающих и увлечь их своими идеями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Будет хорошей идеей подключить к решению ваших проблем коллег или надежных помощников. 22 января окружающие будут охотно вам помогать или давать дельные советы; к ним стоит прислушаться. Некоторые Тельцы получат незапланированный денежный доход. От близких придут хорошие известия. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Первая половина дня сложится не очень удачно. Близнецам придется решать запутанные вопросы в одиночку или общаться с неприятными людьми. После обеда ситуация изменится в лучшую сторону. Возможно у вас будут общие дела с человеком, который вам давно нравится. Вечером возможен сюрприз.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день. Дела складываются удачно, и многое решится быстро и почти без вашего вмешательства. Короткие деловые поездки будут удачными. Также хорошее время, чтобы заняться ремонтом. Покупка предметов интерьера или вещей для дома будет полезной и порадует близких. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды обещают Львам 22 января успешный продуктивный день. Ситуация на работе сложится хорошо, вас ждут интересные проекты и новые деловые соглашения. Вечером возможны встречи со старыми друзьями или родными, которых вы не видели долгое время. Можно заняться накопившимися домашними делами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проявив упорство и сосредоточенность, Девы могут многого добиться и сделать большой шаг вперед в профессиональной деятельности. Вы получите ценную информацию и познакомитесь с нужными людьми. Стоит поговорить с родными о проблемах или обсудить насущные вопросы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не бойтесь обидеть или задеть кого-то своими откровенными высказываниями; в этот день люди позитивно отнесутся к вашей критике и не обидятся. Кое-кто из вашего окружения может проявить свой романтический интерес. Прислушайтесь к своей интуиции, если предстоит решать денежный вопрос.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Интуиция будет на высоком уровне и поможет правильно сориентироваться в сложной ситуации. Подготовьтесь к интересному деловому предложению: это может быть началом новой карьеры или исполнением давней мечты. Используйте совпадения или удачные шансы, которые пошлют вам звезды.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас ожидает благоприятный насыщенный день, наполненный интересными встречами и разговорами. Есть шанс познакомиться с приятными людьми; 22 января общение будет доставлять Стрельцам радостные моменты. После обеда снизьте активность или займитесь активным отдыхом, прогуляйтесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Энергия и желание работать будут на высоком уровне, поэтому Козерогам легко и приятно заниматься делами и преодолевать сложности. Хорошее время для финансовых сделок или вложения денег. Встреча со старыми друзьями принесет радостное настроение. Вы получите хорошие известия.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ждет много важных и полезных дел. Уделяйте внимание мелочам, успех будет зависеть от маленьких деталей. Выступление перед аудиторией или ведение переговоров завершится удачно. Вечер хорошо провести в спокойной семейной обстановке, пообщаться с родными, сделать им сюрприз.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждут незапланированные встречи и приятные сюрпризы, в том числе от вашего любимого человека. Одиноких Рыб ждет приятное свидание. Возможен карьерный рост, знакомство или переговоры с влиятельными и известными людьми. Если вы узнаете секрет или конфиденциальную информацию, не делитесь ею с окружающими. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.