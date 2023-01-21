Скорпиону — долгожданный переезд, Водолею — удачная смена имиджа: что предвещает первое новолуние-2023 каждому знаку Зодиака

Молодая Луна даст нам импульс для перемен, новых начинаний

Первое новолуние 2023 года состоится 21 января в 22:53 по Киеву в созвездии Водолея — знака беззаботности, новых идей, прогресса, шумных компаний и склонности к переменам. Нас ждут большие перемены!

Об этом сообщает украинский астролог Карина Хуркова. По словам эксперта в области астрологии, это новолуние самое важное в году, ведь закладывает вектор движения на весь 2023 год, а также будет иметь элемент фатальности и кармичности.

Энергии этого новолуния нам указывают на кардинальные изменения, на инициативу. Поэтому стоит не упустить свой шанс и в первый час новолуния, а именно с 22:53 до 23:53 прописать свои планы, желания и идеи на год. Но прописывайте очень четко и конкретно, потому что от этого зависит их реализация.

Новолуние 21 января 2023: астропрогноз для каждого знака Зодиака

Телец

Новолуние будет вашим ключевым вектором, на котором и стоит вам поставить акцент. Смело начинайте новые проекты, или идите к руководству за повышением (именно новую должность, а не зарплату).

Овен

Друзья, социум и интернет. Вот три слова, которые опишут область, в которой будут происходить изменения. У вас обновится и увеличится круг друзей. А многие креативные идеи, которые придут к вам, записывайте и воплощайте в жизнь.

Рыбы

Вы будете больше сосредоточены на своем внутреннем ощущении. Будет большая потребность в духовных практиках, чтобы понять себя и переоценить свое бытие. Тайны в этот период раскрываются и это классное время для того, чтобы обновить все, что до этого было и начать с чистого листа свою жизнь.

Лев

Партнерство и брачные отношения претерпевают обновления и изменения. Возможно, вам захочется расставить все точки над "i" и поговорить на чистоту. Вас ожидает много работы над отношениями, поэтому наберитесь терпения. Но все это приведет к крутым и хорошим результатам!

Рак

В январе и 2023 году вам нужно выполнять все финансовые обязательства перед другими людьми, клиентами. Вам нужно обязательно разобраться с финансовыми вопросами по налоговой, страховой, банками, по возможности отдать все долги. С другой стороны новолуние может принести большую тягу и потребность в сексе, возможно это будет выплеск сексуальной энергетики или смена сексуального партнера. Также проявится большое любопытство к эзотерике.

Близнецы

В вашем фокусе будут заграничные или просто дальние путешествия. Вы будете желать как можно больше постичь новую тему духовности. Возможно изменить свое видение на ту или иную религию или, например, начнете заниматься йогой или медитациями.

Скорпион

Вы будете максимально заинтересованы темой семьи, дома и отношений с родителями. Поэтому вас может ожидать долгожданная покупка недвижимости, переезд или ремонт. А также вам необходимо попытаться пересмотреть свои отношения с родными.

Весы

Ваш вектор года будет направлен на детей, творчество, собственный бизнес и развлечения. Также есть большая вероятность появления новых романтических отношений, ну или с мужем ваши отношения будут приправлены романтикой. Ну и, конечно, это будет способствовать пополнению в вашей семье.

Дева

Изменения будут в работе и здоровье. Все ваши мысли будут об этом. Поэтому максимально позаботьтесь о себе и своем здоровье, сделайте чек-ап организма. А еще есть вероятность, что у вас появится маленький домашний любимец, поэтому если давно желали взять животное, ваше желание сбудется.

Водолей

Вектором нынешних изменений вы сами. Ваш год будет зависеть от того, как вы захотите его прожить и что вы будете для этого делать. Основные изменения могут произойти в вашем облике. Также вам захочется сиять и быть на первом плане. Поэтому, если вы хотите завести свой блог в Инстаграме или TikTok, то это лучшее время.

Козерог

У вас на первый план выходят темы финансов и доходов. Как раз сейчас лучшее время, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Но обязательно нужно проявить сдержанность, планирование и веру в себя и свои идеи.

Стрелец

Вас ожидает очень много коммуникации, общения и новых знакомств. Поэтому наберитесь энергии и ожидайте насыщенный январь и год в целом, и попробуйте максимально воспользоваться таким периодом, ведь знакомства могут быть не только интересны, но и полезны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи рекомендуют в новолуние 21 января 2023 года проявить осторожность. В этот день все будет падать с рук и может идти не по плану.