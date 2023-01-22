Гороскоп на 23 января: кого-то ждут приятные встречи и новости, а кого-то удачные покупки

День будет окрашен яркими эмоциональными переживаниями.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас ждет много важных и полезных дел. Уделяйте внимание мелочам, успех будет зависеть от маленьких деталей. Выступление перед аудиторией или ведение переговоров завершится удачно. Вечер хорошо провести в спокойной семейной обстановке, пообщаться с родными, сделать им сюрприз.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В профессиональной сфере все сложится удачно. Тельцам удастся решать сложные вопросы и преодолевать проблемы в бизнесе. Ваши лидерские качества будут на высоте, и люди готовы следовать за вами и разделять ваши убеждения. Лучше воздержаться от критики в адрес близких. Кстати, январь будет купать Тельцов в любви.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Заботы этого дня не покажутся скучными или утомительными, наоборот, Близнецам будет интересно работать, и решать сложные вопросы. Вас ждут незапланированные встречи и приятные сюрпризы, в том числе от вашего любимого человека. Одиноких Близнецов ждет приятное свидание.

Рак (22 июня — 22 июля)

Удачные совпадения и приятные события ожидают вас в первой половине дня. Приготовьтесь решать вопросы в одиночку, окружающие сейчас не будут вам полезны. Эмоциональный уровень повысится в конце дня и будет сложно сохранять спокойствие. Не переживайте из-за пустяков, контролируйте настроение.

Лев (23 июля — 23 августа)

Дела или вопросы, которые Львы долго откладывали, ждут решения или своего завершения. Вам это будет легко сделать, так как вы полны сил и оптимистично настроены. Сотрудничество с женщинами будет особенно успешным, они во всем вас поддержат. Вечер уделите своим нуждам. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Необычные идеи, фантазии или креативное ведение дел даст наилучший результат. Беритесь смело за работу, окружающие скоро оценят ваш талант и находчивость. В личных отношениях не придумывайте того, чего нет, трезво смотрите на вещи. Возможно получение приятных известий.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Приятные новости или события порадуют Весов с утра. Вы будете четко видеть цель и хорошо ориентироваться в круговороте событий дня. Покупки в этот день будут удачными, вы не зря потратите средства. Вечер будет интересным и вернет положительные эмоции. Вы получите новую информацию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Планируйте на начало дня все сложные и важные дела. Утром Скорпионам будет легче убедить собеседника или добиться выгодной сделки. Также удачное время для примирения или выработки компромиссного решения. Конец дня более напряженный, вам будет сложно сосредоточиться на работе. Кстати, в январе Скорпионов накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Дела или идеи, которые давно вас привлекали, могут быть успешно реализованы. Например, 23 января подходящий день, чтобы отказаться от вредных привычек или закончить изжившие себя отношения, которые тянут назад. Короткие поездки будут интересными и плодотворными, возможна приятная встреча.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидается напряженный и интересный день. Будет много работы, кроме того, вам предстоит заниматься чужими проблемами, с которыми окружающие к вам обратятся. Ваша приятная манера общения и такт позволят завоевать много сердец и привлечь на свою сторону новых единомышленников.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Энергия будет находиться на высоком уровне, и Водолеи смогут успеть даже больше, чем планировали. Если к вам обратятся с просьбой о помощи, не отказывайте, дайте полезный совет. Благодаря своей отзывчивости вы найдете новых союзников и друзей. Интуиция поможет в отношениях с партнером.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чувственность и повышенная сексуальность свойственна Рыбам 23 января. Возможно вам захочется раскрыть свои или чужие тайны, вспомнить старые увлечения. Вечер — это прекрасное время, чтобы побыть наедине с любимым человеком, сделать романтический сюрприз, рассказать о своих чувствах.