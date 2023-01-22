Их подозрительность граничит с паранойей: названы самые недоверчивые знаки Зодиака

Девы, Скорпионы и Тельцы очень редко становятся добычей мошенников благодаря своей недоверчивости

Некоторые знаки Зодиака верят каждому на слово и купятся на что угодно. Другие же представители зодиакального круга такой доверчивостью не обладают. Наоборот эти люди будут подозревать, искать подоплеку в любом предложении и скрупулезно оценивать каждый нюанс.

По словам астрологов, самыми недоверчивыми знаками Зодиака можно назвать Деву, Скорпиона и Тельца. Эта тройка вряд ли попадет в лапы аферистов, ведь будет анализировать каждое их слово. Иногда подозрения этих людей граничат с навязчивой идеей.

Дева

Вы не можете прийти к Деве, не разобравшись в фактах, потому что эта икона перфекционизма будет целую вечность анализировать ситуацию, прежде чем полностью взять на себя обязательства, пишет purewow. Мошенников ждут большие неприятности, если они подумают, что Дева купится на их уловку. Этот очень терпеливый, ультрапрактичный земной знак будет проверять факты, изучать предысторию, запрашивать балансовые отчеты, прежде чем принимать решение. Если сомнений и нестыковок много – Дева за дверью. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Недоверчивые Скорпионы со склонностью к подозрениям, граничащим с паранойей, всегда рыщут, чтобы разоблачить нарушителей спокойствия. Они известные следователи и мастаки допросов, так что будьте осторожны, лжецы. Обладают интуицией и способны вынюхивать мошенников еще до того, как те раскроют себя. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Телец

Любят последовательность и ясность, поэтому любое хождение вокруг да около — автоматический отказ. Хотя Телец и не такой придирчивый, как его коллега по стихии Дева, он часто выбирает медленный и устойчивый подход, полностью оценивая ситуацию и взвешивая все за и против, прежде чем принять решение. Любой чрезмерно рьяный продавец, пытающийся поймать Тельца в ловушку импульсивной покупки, потерпит неудачу. Гороскоп для Тельца на сегодня найдете на сайте.

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