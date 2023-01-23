Гороскоп на 24 января: день, который стоит провести со своими родными и любимыми

Высокая энергия и нацеленность на результат сделают этот день плодотворным и насыщенным.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Прекрасное время, чтобы побыть наедине с любимым человеком, сделать романтический сюрприз, рассказать о своих чувствах. Овнам не стоит прислушиваться к советам или замечаниям знакомых и друзей; не спорьте с окружающими, сосредоточьтесь на своих эмоциях и на партнере.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас ожидает благоприятный, богатый на приятные эмоции день. Тяга к творчеству, фантазиям и романтическим встречам поможет Тельцам раскрыть их внутренний мир и исполнить желания. Неприятные моменты или сложности в отношениях уйдут на второй план и не помешают выразить чувства. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Посвятите день поддержанию порядка в доме, наведению чистоты и заботе о своем здоровье. Покупки, связанные с этим видом деятельности, будут полезны. Можно покупать лекарства, пищевые добавки, бытовую химию, разные товары для домашних питомцев. Также выгодным приобретением будут раритетные вещи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Интуиция будет на очень высоком уровне. Вы можете безошибочно ориентироваться в происходящем, просто погрузитесь в себя на несколько минут, и ответ будет вам очевиден. Раки будут тонко чувствовать не только свои возможности и желания, но и своего партнера. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятный и гармоничный день для Львов. Вам будет комфортно в одиночестве или с близкими по духу людьми. Можно провести романтический день наедине с любимым человеком, пройтись по магазинам, или сосредоточиться на творческом процессе. Музыка или любимый фильм могут стать источником вдохновения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

По возможности проведите этот день спокойно, вдали от будничных дел и забот. Не оставляйте без внимания эмоциональную сферу: вам захочется ярких чувств и переживаний. Не стоит заниматься тяжелой физической работой или выматывающими тренировками в спортзале.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день, когда можно почувствовать стабильность и защищенность от своего партнера или близких людей. Однако они могут не только оберегать вас, но и обозначить границы возможного. 24 января лучше принять такое положение вещей и позволить себе не беспокоиться о проблемах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Посвятите этот день мелким рутинным делам, завершению уже начатых дел. Все новые проекты или работы перенесите на другой день. Также умерьте деловую активность: сейчас это только помешает развитию событий. Можно пройтись по магазинам, однако следите за своими тратами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваша энергия будет на высоком уровне и работа за столом в офисе не даст раскрыться потенциалу полностью. Овнам захочется активной деятельности на свежем воздухе, интересных поездок или работы с новыми (желательно зарубежными) проектами. В любви возможна двойственная ситуация.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хорошее время для сотрудничества, кооперации и обмена полезными знаниями. Профессиональное общение в области преподавания, спорта, иностранных языков будет особенно успешным. Процесс усвоения новой информации сейчас идет быстро.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будет много важных и интересных дел. Но отдайте приоритет здоровью или оказанию помощи. Ваши домашние питомцы (если таковые имеются) потребуют внимания и заботы. Отношения с коллегами или сотрудниками заметно улучшатся, если вы займетесь делами вместе. Возможен служебный роман, если вы к этому готовы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День благоприятный для работы, связанной с поездками и мобильностью. Будет много общения с близкими людьми, с детьми, с друзьями. Не обойдется без досадных ошибок или мелких неприятностей. Отнеситесь с юмором к этим ситуациям, не переживайте из-за мелочей. Следите за самочувствием. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.