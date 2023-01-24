Неудачи и неприятности до конца недели будут преследовать два знака Зодиака

Стрельцам и Рыбам нужно быть осторожнее на этой неделе

Астрологи, которые ранее назвали финансовых везунчиков февраля-2023, рассказали о знаках Зодиака, для которых начавшаяся неделя станет началом "черной полосы".

В последнюю неделю января стоит быть осторожнее и не рисковать двум представителям гороскопа, а именно людям, рожденным под созвездиями Стрельца и Рыб. Об этом пишет unian.

Стрелец

Стрельцов будут донимать бытовые проблемы. Может случится поломка какой-либо техники, затопят соседи. Астрологи рекомендуют людям данного знака Зодиака не сильно огорчаться и драматизировать. Лучше объективно посмотреть на ситуацию и решить проблему без нервов. Каким будет этот день для Стрельца, расскажет гороскоп на сегодня.

Рыбы

На этой неделе Рыбам следует быть внимательными к своему здоровью. Также астрологи прогнозируют проблемы с нервами из-за каки-то потрясений. Чтобы было время на решение проблем и восстановления своего состояния, необходимо перенести важные дела минимум на две недели. Чего ждать сегодня Рыбам, узнайте в ежедневном гороскопе.

Ранее астрологи рассказали, как на всех знаков Зодиака повлияло первое в 2023 году новолуние. Энергии этого космического события указывает на кардинальные изменения в жизни каждого представителя зодиакального круга.