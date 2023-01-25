Гороскоп на 26 января: день приятных известий и общения с близкими по духу людьми

В этот четверг будет приятно заниматься делами и преодолевать сложности

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

26 января Овнам стоит заняться укреплением семейных уз. В этот четверг будет много общения с близкими людьми, с детьми, с друзьями. Возможно вам захочется вспомнить старые увлечения. Вечером ждут приятные сюрпризы, в том числе от вашей второй половинки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В четверг 26 января звезды и планеты пробудят у Тельцов азарт, стремление бороться и получать результат. Это хороший день для поездок в другие города и страны. Будет много важных и интересных дел. Если у вас попросят помощи, не отказывайте, дайте полезный совет. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов 26 января ждет много полезных дел. Финансовая и деловая сферы в жизни будут самыми важными. Очень амбициозным представителям знака улыбнется фортуна. Приятная манера общения с другими людьми позволит завоевать много сердец.

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергия и желание работать в этот четверг будут на высоком уровне, поэтому Ракам будет легко и приятно заниматься делами и преодолевать сложности. Влияние ночных светила 26 января благотворное, поэтому вам будет улыбаться фортуна во всех начинаниях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Одно усилие воли Львов может кардинально изменить жизнь к лучшему. Профессиональное общение в области преподавания, спорта, иностранных языков будет особенно успешным. Вам захочется активной деятельности на свежем воздухе, интересных поездок. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дела или идеи, которые давно привлекали Дев, будут успешно реализованы. Есть шанс познакомиться с приятными людьми. Одиноким представителям знака удастся найти свою любовь. Тем Девам, кто уже состоит в отношениях, можно смело переводить их на новый уровень.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот четверг обещает быть для Весов легким. На работе и дома вас не будут подстерегать проблемы. Благоприятное время для примирения или выработки компромиссного решения. Вечером будет полезно пройтись по магазинам. Также это удачное время для новых знакомств.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам можно готовиться к интересному деловому предложению: это может быть началом новой карьеры или исполнением давней мечты. В этот четверг вам потребуются яркие эмоции. 26 января стоит позволить себе не беспокоиться о проблемах. Кстати, в январе Скорпионов накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Приятные новости или события порадуют Стрельцов в первой половине дня. Четверг 26 января может порадовать успехами на работе: появится возможность карьерного роста или смены рода деятельности. Вечером кое-кто из вашего окружения может проявить свой романтический интерес.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не стоит стремиться переделать в этот четверг все возможные дела, это не приведет к успеху. По возможности, проведите 26 января спокойно, вдали от будничных дел и забот. Вечером возможно получение приятных известий, вы получите ценную информацию.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям нужно довериться своей интуиции — в этот четверг она точно не подведет. Вибрации дня будут наполнены чувственностью, которая благотворно повлияет на развитие отношений с близкими людьми. Вечер стоит провести спокойно, вдали от будничных дел и забот.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам 26 января будет комфортно в одиночестве или с близкими по духу людьми. Особенно удачным будет сотрудничество с женщинами, они во всем вас поддержат. Вечером возможны встречи со старыми друзьями. Также этот период идеально подходит для шопинга и поиска новых увлечений.