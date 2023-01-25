Названы четыре знака Зодиака, которые чаще всего изменяют своим половинкам

Близнецам, Льву, Скорпиону и Стрельцу сложно оставаться верными одному партнеру

Некоторые знаки Зодиака не могут жить без измен, предрасположенность к этому показана в их гороскопе. Астрологи выделяют четыре представителя зодиакального круга, которые наиболее склонны к предательству своих половинок. Этим людям непросто находиться в одних отношениях долгое время. Они могут решиться на измену даже из-за скуки.

По словам астрологов, чаще всего изменяют такие знаки Зодиака — Близнецы, Лев, Скорпион и Стрелец. К этому их подталкивают определённые черты характера, соответствующие их созвездию. Однако речь идет лишь о тенденции, то есть необязательно каждый представитель этих знаков окажется неверным.

Близнецы

Близнецы изменяют только по одной причине: от скуки, говорится в материале yourtango. Если вы не можете заинтересовать Близнеца или погрязли в рутине, то чаще всего он уйдет и будет искать что-то новое. Дело не столько в том, что Близнецы хотят или любят обманывать, сколько в том, что у них есть особые желания. Если вы интуитивно не понимаете потребности данного знака, он найдет того, кто это сделает. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Лев

Лев требует, чтобы с ним обращались так, будто мир вращается вокруг него, и не станет слушать, если вы скажете обратное. В отношениях этот знак ожидает обилия любви и подарков. Если ваша привязанность начнет угасать, пусть даже немного, Лев может поглядывать по сторонам. Что ждет Льва сегодня, узнайте в ежедневном гороскопе.

Скорпион

Скорпион печально известен страстной и сексуальной натурой, и она не исчезает, даже когда этот знак находится в отношениях. Не фанат обязательств, особенно потому, что ему нравится делиться любовью. Скорпион изменяет, когда все становится слишком серьезным или когда начинает чувствовать, что все уже не так страстно, как раньше. Даже вступив в новые отношения он может не оставить свои другие случайные связи сразу. Гороскоп для Скорпиона на сегодня смотрите на сайте.

Стрелец

Стрелец всегда ищет веселья и азарта в своих отношениях, будь вы с ним несколько недель или несколько лет. Он ожидает, что все останется легким и ни к чему не обязывающим, даже если речь идет о действительно серьезных отношениях. Когда вещи становятся слишком тесными, замкнутыми или навязчивыми, Стрелец начнет искать развлечения в другом месте. Сначала это может быть невинно — просто кто-то ищет нового друга — но это может быстро превратиться во что-то романтическое. С гороскопом для Стрельца на сегодня ознакомьтесь на сайте.

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