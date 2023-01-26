Гороскоп на 27 января: кого-то ждут приятные новости, а кого-то начало бурного романа

Оптимистический настрой поможет быстро справиться с любыми обязанностями.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Активный и плодотворный день. Конкуренты или друзья заразят вас азартом, или неожиданная новость придаст вдохновения. Эти всплески энтузиазма будут непродолжительными, так что используйте свое настроение для продуктивной работы. Реалистично оценивайте объем работы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Попробуйте подстроиться под обстоятельства, и ваш день пройдет спокойно и плодотворно. Смотрите по сторонам, ищите знаки судьбы. Такие подсказки особенно помогут, если ваша работа связана с учительской деятельностью, изучением языков, вождением автотранспорта или с переговорами. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

По возможности посвятите день отдыху. Не стоит заниматься тяжелой физической работой, но и пассивного спокойствия стоит избегать. Уделите внимание близким людям: детям, семье, партнеру, друзьям. Они ожидают от вас совета или помощи и хотят поделиться своими планами. Возможна встреча с важным человеком.

Рак (22 июня — 22 июля)

Недавно случившиеся происшествия могут напомнить о себе и иметь продолжение. Возможно в вашем окружении появятся новые люди (коллеги, ученики) и придется вносить изменения в привычный ритм дня. Старайтесь избежать перенапряжения на работе, проще смотрите на мелкие неприятности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Будет сложно сосредоточиться в потоке новостей или найти и запомнить нужную информацию. Львы могут найти вдохновение в какой-то новой сфере или в новом человеке, однако не стоит возлагать на него слишком большие надежды. Полезно выйти из дома или офиса и провести время на воздухе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если есть возможность, возьмите выходной и проведите его дома. Звезды советуют Девам 27 января проявлять минимум активности, избегать тяжелой физической работы и ограничить контакты с людьми. Сделайте необходимые ежедневные дела и проведите остаток дня спокойно и расслабленно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный и легкий день для Весов. Дела решатся быстро, вы получите удовольствие от работы. Поступит много интересных предложений, коллеги поддержат ваши идеи. У тех, кто не состоит в отношениях, 27 января возможно начало любовного романа. Общение с людьми любого уровня будет плодотворным.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если у вас запланированы встречи или важные переговоры на утро, настройтесь на серьезный лад: решить все вопросы легко и быстро, скорее всего, не удастся. Откладывать дела на потом не стоит, подойдите к этому ответственно, проявите свои деловые качества и вас ждет успех. А вы знали, что Скорпионы — самый недоверчивый знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший благоприятный день. Даже сложные запутанные дела Стрельцам удастся закончить быстро и в срок. Знакомства будут интересными и приятными. Вы найдете новых деловых партнеров, познакомитесь с влиятельными людьми. Во второй половине дня придется решать организационные вопросы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Общаться с людьми будет легко и приятно. Интуиция подскажет вам, как завести беседу или направить ее в нужное вам русло. Рабочие вопросы быстро решатся с помощью переговоров. Во второй половине дня Козерогам придется быть настойчивее для достижения своих целей. Вечер проведите в спокойной обстановке.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вы сможете очаровать любого: обаяние Водолеев поможет завести новые нужные и интересные знакомства, получить необходимую помощь от окружающих. Однако не спешите на нее соглашаться, может от вас попросят что-то взамен. Хороший день для учебы или получения новой информации. Кстати, женщины-Водолеи очень успешны в жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ваш ораторский талант и умение убеждать помогут при публичных выступлениях или на светских мероприятиях. Рыбы часто будут в центре внимания. Короткие поездки окажутся плодотворными. В семейных отношениях вас ждут приятные события и известия. Пригласите к себе гостей.