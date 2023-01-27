Гороскоп на 28 января: кого-то ждет визит гостей, а кого-то приятное путешествие

Для вас день будет успешным, если проявить решительность и настойчивость.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Скромность не будет полезной: рассказывайте о своих достижениях и способностях окружающим, хвалитесь победами. Чем больше людей будут знать о ваших успехах, тем выше ваш шанс получить выгодное предложение и начать новый этап в своей жизни. Изменения также коснутся и финансового состояния Овнов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постепенно включайтесь в рабочий процесс, спокойно проведите утро, а все важные дела перенесите на вторую половину дня. Крупные покупки 28 января стоит отложить, но небольшие нужные вещи можно смело приобретать. Не давайте обещаний; будет сложно их выполнить. Вечером возможен приятный сюрприз. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Взаимопонимание и доброжелательное настроение присущи Близнецам в начале дня, так что назначайте переговоры или собеседование на это время. Также ваше обаяние поможет завоевать симпатии окружающих, и они охотно будут вам помогать. Возможно вы найдете новый источник дохода.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный и удачный день. Ракам будет сопутствовать удача в делах, их упорство и целеустремленность будут вознаграждены. Вы получите поддержку влиятельных людей или найдете новых партнеров для расширения бизнеса. Выделите время, чтобы отдохнуть и пообщаться с любимыми людьми..

Лев (23 июля — 23 августа)

У вас не будет недостатка в союзниках и помощниках. Многие захотят разделить вашу точку зрения и поддержать начинания. Если Львы предпочтут индивидуальную работу, то и тут звезды обещают им успех и быстрое решение всех вопросов. Удачные совпадения помогут заключить выгодные сделки. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не начинайте новых и важных дел пока не поговорите со старшими или опытными людьми. Возможно ваш план имеет изъяны, которых вы пока не видите. Все недоразумения или неприятности на работе нужно быстро выяснять. Есть шанс вернуть дорогого человека, если вы были в ссоре.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весь день вам придется работать в ускоренном режиме, что не всегда комфортно и полезно для рабочего процесса. Возникающие ситуации требуют нового подхода и нестандартного мышления; использовать здесь свой старый опыт будет нерационально. Используйте интуицию в любовных отношениях.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие и трезвый ум. Так вы сможете быстро решить проблемы и не совершить досадных ошибок. Партнеры или союзники, которые появятся, позже могут стать вашими хорошими друзьями. Вечером возможна приятная романтическая встреча. Кстати, в январе Скорпионов накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

С самого утра у вас будет много дел и неотложных вопросов. Энергия сейчас на высоком уровне, и справиться со всей работой не составит для Стрельцов труда. Незапланированные поездки будут удачными и интересными. После обеда выделите время на отдых: перенапряжение негативно отразится на самочувствии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Общение будет полезно и приятно. Расскажите окружающим о своих талантах, поделитесь интересными мыслями. Ваше обаяние сможет покорить любого. Если отношения были сложными, 28 января хороший день, чтобы сделать перезагрузку и перейти на новый уровень. Не расстраивайтесь из-за мелочей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный и эмоционально комфортный день. Старые друзья напомнят о себе и встречи с ними доставят вам радость. Новые знакомые могут приобщить вас к знаниям или занятию, которое покажется необычным. Полезно подвести предварительные итоги и сделать работу над ошибками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Первая половина дня ожидается спокойной и расслабляющей. Можно помечтать или обсудить с близкими ваши общие планы. Предложения будут выгодными и интересными, их стоит рассмотреть. Вторая половина дня подходит для учебы и получения нужной информации. Вечером к вам могут неожиданно заглянуть гости.