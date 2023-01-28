Укр

Самое удачное время для планирования поездок и смены имиджа: астролог назвала даты для каждого знака Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Календарь планирования на 2023 год от астролога Елены Олейник Новость обновлена 28 января 2023, 10:14
Календарь планирования на 2023 год от астролога Елены Олейник. Фото pixabay.com

Везде, где вам нужно далеко уехать от дома – эти даты будут актуальны

Каждый год мы стараемся планировать определенные действия, связанные с нашим образом жизни, работой, семьей и другими жизненными обстоятельствами. В большинстве случаев с нами случается что-то неожиданное, заставляющее пересмотреть пункты по плану на 12 месяцев вперед. Чтобы не упустить свой счастливый шанс на улучшение жизни, стоит знать самые удачные даты для внедрения своих маленьких или больших прихотей в этом году.

Украинский астролог Елена Олейник назвала удачные даты для каждого знака Зодиака для реализации задуманного в 2023 году. В эти месяцы хорошо переезжать, ездить на отдых, рабочие командировки, менять имидж, прическу или обновлять гардероб.

ОВНЫ – с 23 сентября по 22 октября.

ТЕЛЬЦЫ – с 23 октября по 22 ноября.

БЛИЗНЕЦЫ – с 22 ноября по 22 декабря.

РАКИ – с 22 декабря по 19 января.

ЛЬВЫ – с 19 января по 19 февраля.

ДЕВЫ – с 19 февраля по 20 марта.

ВЕСЫ — с 21 марта по 21 апреля.

СКОРПИОНЫ – с 20 апреля по 21 мая.

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СТРЕЛЬЦЫ – с 21 мая по 21 июня.

КОЗЕРОГИ – с 22 июня по 22 июля.

ВОДОЛИИ – с 23 июля по 23 августа.

РЫБЫ – с 23 августа по 23 сентября.

Везде, где вам нужно далеко уехать от дома – эти даты будут актуальны, подчеркивает астролог. Смена имиджа или отъезд поможет компенсировать возможные проблемы в отношениях с близкими людьми или с кем живете или работаете под одной крышей.

Если нет возможности куда-то уехать из дома хоть на несколько дней, то на пользу пойдет перестановка в доме, генеральная уборка или ремонт. Также в этот период хорошо менять свой режим дня и ежедневную рутину.

За несколько недель до этих периодов ваша энергия начнет увеличиваться и хорошо бы спланировать, на что вы важное сможете ее потратить, когда период начнется. По истечении месяца ваши жизненные силы будут значительно меньшими и потребуется больше времени на восстановление.

Ранее астрологи рассказывали, какие знаки Зодиака сорвут куш этой зимой. Некоторые из созвездий могут рассчитывать на помощь звезд уже сейчас.

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#Знаки Зодиака #Астрология