Гороскоп на 29 января: день, который подходит для отдыха и перемены обстановки

Постарайтесь выбрать дела на день, которые вам интересны или приносят удовлетворение.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Для вас день будет успешным, если проявить решительность и настойчивость. Овнам многое удастся сделать благодаря высокому уровню энергии и бодрому настроению. Оставьте время для себя и общения с близкими. Хороший период для долгосрочного планирования. Вечером сходите в спа-салон.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Прислушайтесь к своей интуиции, если придется решать финансовые вопросы или организовывать сделки с имуществом. Общение с коллегами или с бизнес партнерами в неформальной обстановке будет интересным и продуктивным. Вечер хорошо провести в обществе близких, поговорить. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Утро прекрасно подходит для деловых и личных встреч, для общения и обсуждения разных вопросов. После обеда сделать это будет труднее, возникнут разногласия и напряженные ситуации. Хорошее время для похода по магазинам. Вещи, купленные в этот день, будут долго радовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рабочее настроение и нацеленность на результат помогут Ракам выполнить все намеченные на этот день дела. В сложной ситуации не расстраивайтесь и не злитесь, а выбирайте оптимальный выход из положения. Встречи с новыми людьми будут полезны для будущей карьеры. Займитесь здоровьем.

Лев (23 июля — 23 августа)

Время до обеда удачно для запланированных дел. Потом эмоциональный фон ухудшится, и возможность возникновения конфликтов возрастет. Также не рекомендуется совершать поездки во второй половине дня. Ваши новые знакомые могут поделиться важной и интересной информацией.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Радостные известия принесет Девам воскресное утро. Если вы планировали совершить покупки, сделайте это до обеда. Обсуждения, дискуссии или переговоры лучше также провести в первой половине дня. К вечеру ваша мнительность и обидчивость вырастут, и будет сложнее ладить с окружающими.

Весы (24 сентября — 23 октября)

29 января важно сконцентрироваться на вопросах, которые вы сможете решить быстро и успешно. Это поднимет ваш боевой дух и не даст повода усомниться в своих силах. Избегайте ссор или раздражающих факторов, осторожно относитесь к тратам. Необычные идеи пригодятся вам в будущем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Создавайте себе позитивное настроение своими силами. Думайте о хорошем, стройте планы и занимайтесь вещами, которые приносят радость. После обеда Скорпионы могут получить неожиданную прибыль. Не поддавайтесь унынию и проведите вечер в веселой обстановке. А вы знали, что Скорпионы — самый недоверчивый знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Придется напряженно работать, переключаясь с одного дела на другое. Стрельцам нравится такая активность, они способны выполнить большой объем работы. Общение 28 января будет плодотворным и интересным, вы познакомитесь с нужными людьми, хорошо проведете время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Домашние заботы с близкими особенно будут удаваться Козерогам. Общие цели и идеи помогут вам найти общий язык. Эти совместные занятия принесут удовлетворение и возможно вдохновят вас на какие-то интересные проекты. Проявите терпение в общении с друзьями, чтобы избежать конфликтные ситуации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам предстоит выступить в роли миротворца. Урегулирование споров и предотвращение ссор легко удаются Водолеям. Многие будут просить у вас совета или помощи. Есть шанс получить неожиданную прибыль или премию. Вечером отдохните и расслабьтесь, иначе ваше настроение испортится. Кстати, женщины-Водолеи очень успешны в жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Найдите себе занятие, иначе вы погрузитесь в меланхолию, и будете портить настроение и себе и окружающим. Полезно сменить обстановку, сходить в гости или просто погулять в парке. Хорошее настроение и оптимистический взгляд на мир вернут вам желание действовать и общаться.