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Гороскоп на 29 января: день, который подходит для отдыха и перемены обстановки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 29 января 2023 года
Гороскоп на 29 января 2023 года. Фото Телеграф

Постарайтесь выбрать дела на день, которые вам интересны или приносят удовлетворение.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Для вас день будет успешным, если проявить решительность и настойчивость. Овнам многое удастся сделать благодаря высокому уровню энергии и бодрому настроению. Оставьте время для себя и общения с близкими. Хороший период для долгосрочного планирования. Вечером сходите в спа-салон.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Прислушайтесь к своей интуиции, если придется решать финансовые вопросы или организовывать сделки с имуществом. Общение с коллегами или с бизнес партнерами в неформальной обстановке будет интересным и продуктивным. Вечер хорошо провести в обществе близких, поговорить. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Утро прекрасно подходит для деловых и личных встреч, для общения и обсуждения разных вопросов. После обеда сделать это будет труднее, возникнут разногласия и напряженные ситуации. Хорошее время для похода по магазинам. Вещи, купленные в этот день, будут долго радовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рабочее настроение и нацеленность на результат помогут Ракам выполнить все намеченные на этот день дела. В сложной ситуации не расстраивайтесь и не злитесь, а выбирайте оптимальный выход из положения. Встречи с новыми людьми будут полезны для будущей карьеры. Займитесь здоровьем.

Лев (23 июля — 23 августа)

Время до обеда удачно для запланированных дел. Потом эмоциональный фон ухудшится, и возможность возникновения конфликтов возрастет. Также не рекомендуется совершать поездки во второй половине дня. Ваши новые знакомые могут поделиться важной и интересной информацией.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Радостные известия принесет Девам воскресное утро. Если вы планировали совершить покупки, сделайте это до обеда. Обсуждения, дискуссии или переговоры лучше также провести в первой половине дня. К вечеру ваша мнительность и обидчивость вырастут, и будет сложнее ладить с окружающими.

Весы (24 сентября — 23 октября)

29 января важно сконцентрироваться на вопросах, которые вы сможете решить быстро и успешно. Это поднимет ваш боевой дух и не даст повода усомниться в своих силах. Избегайте ссор или раздражающих факторов, осторожно относитесь к тратам. Необычные идеи пригодятся вам в будущем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Создавайте себе позитивное настроение своими силами. Думайте о хорошем, стройте планы и занимайтесь вещами, которые приносят радость. После обеда Скорпионы могут получить неожиданную прибыль. Не поддавайтесь унынию и проведите вечер в веселой обстановке. А вы знали, что Скорпионы — самый недоверчивый знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Придется напряженно работать, переключаясь с одного дела на другое. Стрельцам нравится такая активность, они способны выполнить большой объем работы. Общение 28 января будет плодотворным и интересным, вы познакомитесь с нужными людьми, хорошо проведете время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Домашние заботы с близкими особенно будут удаваться Козерогам. Общие цели и идеи помогут вам найти общий язык. Эти совместные занятия принесут удовлетворение и возможно вдохновят вас на какие-то интересные проекты. Проявите терпение в общении с друзьями, чтобы избежать конфликтные ситуации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам предстоит выступить в роли миротворца. Урегулирование споров и предотвращение ссор легко удаются Водолеям. Многие будут просить у вас совета или помощи. Есть шанс получить неожиданную прибыль или премию. Вечером отдохните и расслабьтесь, иначе ваше настроение испортится. Кстати, женщины-Водолеи очень успешны в жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Найдите себе занятие, иначе вы погрузитесь в меланхолию, и будете портить настроение и себе и окружающим. Полезно сменить обстановку, сходить в гости или просто погулять в парке. Хорошее настроение и оптимистический взгляд на мир вернут вам желание действовать и общаться.

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