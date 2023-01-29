Февраль 2023 года станет кошмаром для этих знаков Зодиака: кому не повезет больше всего

Этой двойке нужно быть осторожнее со своими финансами в последний зимний месяц.

Февраль 2023 года будет для знаков Зодиака очень разным: некоторым своим "подопечным" он принесет много счастливых событий, а вот кому-то придется нелегко. Особенно сильными будут финансовые неприятности.

Астрологи отмечают, что такими неудачниками в феврале 2023 года будут два знака Зодиака. И ими являются люди, родившиеся под созвездиями Овнов и Близнецов.

Овен

В этом месяце Овен не будет в любимчиках звезд, особенно в финансовом отношении. Некоторые непредвиденные расходы подорвут его финансы и замедлят его личные проекты. Кроме того, Овну придется погасить некоторые долги, которые он накопил до сих пор. Каким будет этот день для Овна, расскажет гороскоп на сегодня.

Близнецы

Близнецы также являются одним из несчастливых знаков месяца. В феврале этому знаку будет трудно контролировать свои расходы. К примеру, они могут потратить свои сбережения, чтобы совершить крупные покупки, которые в принципе на данный момент и не нужны. Близнецам стоит научиться правильно распределять свои доходы. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказывали, какие знаки Зодиака сорвут куш этой зимой. Некоторые из созвездий могут рассчитывать на помощь звезд уже сейчас.