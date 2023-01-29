Гороскоп на 30 января: кого-то ждут полезные и интересные знакомства, а кого-то радостные события

В этот понедельник нужно быть более рассудительными и принимать обдуманные решения

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный день, многое можно воплотить в жизнь. Если вы хотите что-то изменить, будет самое подходящее для этого время. Четко обозначьте свою цель и приступайте к ее выполнению, а звезды вам помогут. Можно рискнуть в финансовых сделках, или предпринять решительные шаги в личных отношениях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Создавайте себе позитивное настроение своими силами. Думайте о хорошем, стройте планы и занимайтесь вещами, которые приносят радость. Ссоры или конфликты будут иметь последствия, так что лучше их всячески избегать. После обеда Тельцы могут получить прибыль. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Будьте более активны и мобильны. Рутинные обязанности лучше оставить на потом. Следует больше общаться, встречаться, двигаться и получать удовольствие от жизни. Вы можете получить интересные предложения или материальное вознаграждение.

Рак (22 июня — 22 июля)

День будет спокойным и благоприятным, если вы сами его не испортите. Занимайтесь обычными делами, не обращайте внимания на мелкие неприятности и не придирайтесь к людям. Общение поможет сохранить бодрый настрой и избежать стресса.

Лев (23 июля — 23 августа)

Возможно весь день вы будете думать только об одной вещи, которая не дает вам покоя. Надо отвлечь внимание, занять себя чем-то интересным. Во второй половине дня вас ждут радостные события. Общение с родственниками или с друзьями поможет эмоционально расслабиться. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Чем больше вы общаетесь и встречаетесь с людьми, тем больше ваш шанс встретиться с влиятельным важным человеком или получить головокружительное деловое предложение. Удача может повстречаться Девам в самом неожиданном месте. Обращайте внимание на знаки судьбы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

По возможности перенесите важные дела на другой день и выделите время на отдых и приятное общение с близкими людьми. Завтра у вас будет шанс закончить всю работу. Обратите внимание на те вещи или людей, которые 30 января появятся в вашей жизни: они окажут влияние на ваше будущее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день полезно заниматься небольшими или легкими делами, результат от которых будет виден сразу. Не начинайте больших и сложных дел, толку от этого сейчас не будет. Не спорьте с близкими, уходите от критики или нелестных замечаний. Также отложите выяснение отношений со своим партнером. Кстати, в январе Скорпионов накроет волной успеха.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не бойтесь решительных шагов, особенно когда дело касается отношений с партнером. Какая-то, как Вам кажется, крайняя мера окажется именно тем, что нужно Вам и Вашей второй половинке. Не бойтесь экспериментировать и рисковать. Если вам пришла в голову интересная идея, запомните ее: скоро это может принести вам ощутимую прибыль.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятны физические нагрузки, длительные прогулки, любая деятельность вне интернета и без использования техники. Вероятно, что вы получите известие, которое может в корне изменить ваши намерения, ваша задача: понять, что всё к лучшему.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день нужно мыслить шире и глобальнее. Постарайтесь к любому делу подходить с фантазией. Не исключено, что креативные идеи и глубокие мысли откроют перед вами новые сферы деятельности. Старайтесь больше времени находиться на свежем воздухе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ожидают большие перемены в жизни. Не бойтесь идти ва-банк, результат того стоит. Хороший день для планирования будущих побед. Сможете легко добиться желаемого, если будете визуализировать все, о чем мечтаете. Берегитесь от простуды.