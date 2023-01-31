Полнолуние 5 февраля: что нельзя делать в этот день, чтобы не отпугнуть удачу

Удачи в азартных играх это явление точно не принесет

Второе полнолуние 2023 года состоится уже в это воскресенье. Именно 5 февраля в 20:28 по киевскому времени спутник Земли взойдет на небе, и под его влиянием окажутся все представители зодиакального круга. Так считают астрологи.

Полнолуние 5 февраля откроет много новых возможностей, пишет издание "Клубер". В это время можно планировать свою жизнь, сферу деятельности. Также присутствуют в полнолуние и запреты, которых стоит придерживаться, чтобы удача не покинула вас.

Что нельзя делать в Полнолуние 5 февраля

Ссориться и конфликтовать, скандалить, устраивать сцены ревности, сплетничать — все эти действия приведут к порче отношений.

Употреблять вещества, меняющие сознание и самочувствие, в частности нужно отказаться от алкоголя и курения, чтобы не попасть в неприятности.

Пытаться зачать ребенка. По приметам в этот день, беременность будет проходить неспокойно.

Принимать участие в азартных играх, ставках, биржевых спекуляциях, обманах. В это полнолуние есть большой риск обрасти проблемами с законом.

Ранее астрологи рассказали, когда можно планировать поездки и смену имиджа в 2023 году. Удачные даты для каждого знака Зодиака для реализации задуманного.