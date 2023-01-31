Полнолуние 5 февраля: что нельзя делать в этот день, чтобы не отпугнуть удачу
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Удачи в азартных играх это явление точно не принесет
Второе полнолуние 2023 года состоится уже в это воскресенье. Именно 5 февраля в 20:28 по киевскому времени спутник Земли взойдет на небе, и под его влиянием окажутся все представители зодиакального круга. Так считают астрологи.
Полнолуние 5 февраля откроет много новых возможностей, пишет издание "Клубер". В это время можно планировать свою жизнь, сферу деятельности. Также присутствуют в полнолуние и запреты, которых стоит придерживаться, чтобы удача не покинула вас.
Что нельзя делать в Полнолуние 5 февраля
- Ссориться и конфликтовать, скандалить, устраивать сцены ревности, сплетничать — все эти действия приведут к порче отношений.
- Употреблять вещества, меняющие сознание и самочувствие, в частности нужно отказаться от алкоголя и курения, чтобы не попасть в неприятности.
- Пытаться зачать ребенка. По приметам в этот день, беременность будет проходить неспокойно.
- Принимать участие в азартных играх, ставках, биржевых спекуляциях, обманах. В это полнолуние есть большой риск обрасти проблемами с законом.
Ранее астрологи рассказали, когда можно планировать поездки и смену имиджа в 2023 году. Удачные даты для каждого знака Зодиака для реализации задуманного.