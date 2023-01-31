Гороскоп на 1 февраля: активный день, когда у многих знаков Зодиака исполнятся мечты

В ближайшее время удача будет на вашей стороне: используйте все шансы, идущие вам в руки.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Поток информации и новостей накроет вас с головой и будет сложно принять решение. Выделите главное, сосредоточьтесь на своих целях, не пытайтесь решать несколько вопросов одновременно. 1 февраля Овнам удастся разрешить споры или конфликты и находить выгодные компромиссы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Та помощь и поддержка, которую вы оказываете окружающим, благотворно сказывается на вашем самочувствии и ваших делах. Продолжайте делать добро, и Вселенная ответит вам тем же. К сложностям на работе лучше подойти креативно, посмотреть на них с неожиданной стороны. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Работа в авральном режиме будет для Близнецов хорошим стимулом. Вам удастся работать собранно и не допускать крупных ошибок. Общение с малознакомыми людьми должно быть сдержанным и более официальным. Проявите настойчивость и все получится. Займитесь укреплением иммунитета.

Рак (22 июня — 22 июля)

Внимательно относитесь ко всем тратам, экономьте деньги. Обращайте внимание на подсказки судьбы, есть шанс увидеть, куда она вас направляет. Выделяйте время для отдыха. Полезно сделать уборку в квартире и выбросить ненужные вещи. Если вам предложат новую работу, не отказывайте сразу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит всегда следовать четким правилам и соблюдать строгие границы. Перед вами откроются новые интересные возможности, если вы попробуете отнестись к происходящему по-новому. Пересмотрите свои приоритеты, поговорите с необычными людьми. Новости издалека вас порадуют. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

1 февраля могут сбываться ваши мечты, если вы заранее подготовили условия для них. Проявляйте активность, добивайтесь желаемого, причем полагайтесь только на свои силы. Хороший день для профессионального роста и получения новых навыков. Проведите в доме уборку, разберите старые вещи.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Энергия будет на высоком уровне, что поможет успешно закончить много важных и сложных дел. Весам стоит заняться расширением бизнеса, поиском новых партнеров или сфер сбыта, получением дохода от новых проектов. Занятия домашними делами вместе с семьей позволят укрепить отношения и забыть об обидах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Обращайте внимание на все происходящее вокруг вас, на необычные вещи или знаки: возможно, это подсказки судьбы, которые помогут изменить вашу жизнь. Если вы хотите что-то поменять, делайте это постепенно, в соответствии с обстоятельствами. Излишняя поспешность может привести к противоположным результатам. А вы знали, что Скорпионы — самый недоверчивый знак Зодиака?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Нужно поддержать свою самооценку: займитесь своим любимым или хорошо знакомым делом и не слушайте сторонних замечаний. Семейные проблемы лучше решать всем вместе, выслушав все стороны и их доводы. Хорошо заняться уборкой, убрать из жизни все старое и ненужное.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Все вопросы и проблемы на работе решайте медленно и основательно. Спешка только навредит делу. Старайтесь не нервничать и не переживать из-за мелких неприятностей. Позитивное настроение привлечет к вам оптимистично настроенных людей, и вместе вы сможете добиться много. Вечер проведите в семейной обстановке.

Водолей (20 января — 19 февраля)

1 февраля Водолеи получат ответы на мучившие их вопросы. Слушайте подсказки, обращайте внимание на знаки, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Не злитесь по пустякам, это плохо скажется на самочувствии. Кстати, женщины-Водолеи очень успешны в жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Гороскоп для Рыб говорит, что новые знакомства будут полезными в будущем. Будьте смелее, не стесняйтесь выражать свое мнение, это крайне благополучно повлияет на вашу карьеру в будущем. Хороший день для планирования будущих побед. Сможете легко добиться желаемого, если будете визуализировать все, о чем мечтаете.