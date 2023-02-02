Гороскоп на 3 февраля: случатся события, которые знакам Зодиака предстоит пережить впервые, и это к добру

Мечты о профессиональном росте и финансовом успехе могут легко стать реальностью

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В пятницу 3 февраля ночные светила помогут Овнам адаптироваться к новым условиям на работе и в делах. Любые жизненные изменения не смогут выбить из колеи. Будет проще сохранять спокойствие, оставаться собранными. Мечты в этот день приблизят к счастью.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Новый день стоит начать с приятных эмоций. Звезды рекомендуют не говорить близким людям того, что может их расстроить. Желательно заниматься приятными делами или чем-то, что не будет требовать больших затрат энергии. Вечер прекрасно подойдет для размеренного отдыха, общения, знакомств. Добавим, что Тельцов ждет невероятное богатство в феврале-2023.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близкие люди и друзья могут попросить Близнецов в эту пятницу об одолжении. Если сейчас вы потратите силы и время на другого человека, это вернется большой удачей. 3 февраля нужно быть собранными. Постарайтесь не лениться во второй половине дня.

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможны события, которые Ракам предстоит пережить впервые. Это будет что-то хорошее. В эту пятницу полезно опираться на внутренний голос, особенно по любовным вопросам. Вечером нужно будет поступиться принципами ради достижения заветных целей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день для многих Львов может оказаться очень счастливым: если приложить усилия, то мечта о карьерном росте и финансовом успехе может легко стать реальностью. Астрологи советуют настроить себя на волну успеха при помощи позитивных аффирмаций.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам стоит посвятить пятницу 3 февраля своим близким. Ночные светила в гармонии, поэтому ожидайте удачу в делах и в работе. Этот день будет насыщен позитивными эмоциями, но главное — не впадать в крайности: постарайтесь не тратить все свои силы на работу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно впустить перемены в жизнь и не сопротивляться им, ведь чем быстрее пойдет процесс, тем больше выгоды получится извлечь. Днем можно посвятить часть времени работе и бизнесу, а в вечернее время — уделить внимание любимому человеку, родственникам, друзьям.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов 3 февраля идеально подходит для решения юридических вопросов. Также в этот день вам нужно постараться творить добро, делать что-то хорошее для близких и друзей — доброта вернется в обозримом будущем. Вечером стоит ступить на путь созидания.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Пятница 3 февраля — такой день, когда можно пойти на примирение с близкими. Эти сутки прекрасно подходят Стрельцам для начала новых отношений, знакомств и свиданий. Вечером в качестве отдыха и смены обстановки подойдет шопинг, но все же будьте экономнее. А вы знали, что Скорпионы — самый недоверчивый знак Зодиака?

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день у Козерогов активизируется стремление к лидерству. Астрологи рекомендуют воспользоваться логикой — тогда идеям, которые придут в пятницу 3 февраля, можно смело доверять. Серьезный настрой принесет видимые результаты, вы будете двигаться в верном направлении.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила помогут Водолеям остаться в седле, главное — довериться интуиции и верить в лучшее. 3 февраля нужно стремиться к пониманию, доброте. Мысли о будущем помогут вам идти вперед, поэтому постарайтесь не думать о прошлом, ошибках. Если окажете поддержку близким, они не останутся в долгу. Кстати, женщины-Водолеи очень успешны в жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Главное и самое важное качество для Рыб в пятницу, 3 февраля, — жизнелюбие. Негативно настроенным представителям знака будет крайне сложно преодолеть все возможные испытания. Астрологи рекомендуют делиться своим оптимизмом с окружающими.