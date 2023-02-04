Самые невезучие в любви: названы 4 знака Зодиака

Эти личности портят все сами

Когда вселенная дарит нам вторую половинку, мы часто не ценим это. Портим отношения ревностью, прячемся за маской безразличия, таким образом, собственноручно уничтожая свое счастье. Для привлечения любви можно воспользоваться талисманами, но также можно просто прислушаться к советам астрологов.

Самыми невезучими в любви считаются люди, рожденные под созвездиями Рака, Девы, Козерога и Рыб, пишет "Клубер". Любовный гороскоп укажет на ошибки каждого знака Зодиака и поможет сделать правильные выводы.

Рак

В погоне за счастьем Раки получают зачастую лишь депрессии, разочарования и неудачи. Из-за неумения управлять своими эмоциями, привычек делить мир только на черное и белое, представители данного знака усложняют отношения, что приводит к печали и сомнений относительно партнера. Астрологи советуют Ракам не спешить в любви, привыкнуть к человеку и начать ему доверять. Отличным партнером будет тот, кто будет способный на такие же глубокие эмоции и чувства, как и сам Рак. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Дева

Один из самых неэмоциональных знаков Зодиака. Даже если отношения будут гармоничными и перспективными, два аспекта Дев будут тормозить развитие. Во-первых, по природе они однолюбы, и после разрыва им сложно восстановиться психологически. Во-вторых, Девы привыкли разбрасываться удачей, проявлять отстраненность и безразличие. Это отталкивает партнера, даже несмотря на внешнюю привлекательность и одаренность людей этого знака. Чего ждать сегодня Деве, узнайте в ежедневном гороскопе.

Козерог

Серьезные и ответственные Козероги нередко остаются с разбитым сердцем. Из-за маски независимости и самостоятельности есть впечатление, что им больше никто не нужен. Чтобы их отношения с любимым человеком не портились, Козерогам следует научиться быть заинтересованными у своих партнерах, иначе они и дальше будут продолжать отталкивать близких. Каким будет этот день для Козерога, расскажет гороскоп на сегодня.

Рыбы

Эмоциональные Рыбы идеализируют партнера, что плохо. Они не замечают его недостатков и всегда готовы на большие жертвы во имя любви, забывая о своих желаниях и потребностях. Астрологи советуют Рыбам всегда помнить о своих прекрасных чертах характера, талантах. Природное очарование способно притянуть к себе любовную удачу, которая позволит гармонично строить равноправные отношения. Гороскоп для Рыб на сегодня читайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака встретят свою любовь в феврале 2023 года. Этот месяц подарит им незабываемые эмоции и романтические приключения.