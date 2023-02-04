Гороскоп на 5 февраля: удачный день, чтобы бросить вредные привычки и не останавливаться на достигнутом

Кого-то из знаков Зодиака звезды пригласят к решению нестандартной ситуации

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовило знакам Зодиака полнолуние и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам не стоит бояться строить планы. 5 февраля вам полезно будет поразмышлять о том, что случится в ближайшие дни. Старайтесь общаться с окружающими людьми и оказывать им помощь — в долгу они не останутся. Будьте самодостаточными и цените то, что у вас есть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Воскресенье 5 февраля — хороший день, чтобы начать бороться с вредными привычками. В это время вам будет очень везти, но лучше не думать, что это везение бесконечное. Главное помнить, что во всем нужно знать меру. Можно совершать крупные приобретения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не исключено, что Близнецам захочется в это воскресенье все бросить и сдаться, но астрологи рекомендуют не останавливаться на достигнутом — продолжать путь без страхов и сомнений. Ночные светила на вашей стороне. Вечером будут полезны новые знакомства. Кстати, Близнецы — везунчики февраля 2023 года.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит посвятить воскресенье 5 февраля работе и отдать все свое время делам. Потраченная энергия гарантировано окупится с лихвой в будущем. Также день благоприятен для восстановления отношений с друзьями или бывшей второй половинкой. Вечером полезно встретиться со старыми знакомыми.

Лев (23 июля — 23 августа)

5 февраля располагает к тому, чтобы Львам проанализировать все сделанное за последнее время, исправить прошлые ошибки, найти слабые места. Во второй половине воскресенья удачно пройдут осознанные перемены, касающиеся рабочего графика, здоровья, творчества, личной жизни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам в это воскресенье стоит больше внимания уделить семье и второй половинке. Чтобы не нарушить гармонию в любви, не нужно сильно фокусироваться на работе. Найдите "золотую середину": откажитесь от не приносящей выгоды профессиональной деятельности и посвятите это время общению с близкими людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В воскресенье 5 февраля Весам лучше не поднимать тяжести и перегружать свое тело. В этот день лучше заняться простыми домашними делами. Астрологи рекомендуют вам проявить больше внимания и участия к своим любимым. Вечером можно погулять со старыми друзьями. Добавим, что Весы в феврале хорошенько заработают.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Семья в это воскресенье станет для Скорпионов источником жизненных сил. Если потребуется совет, родные люди обязательно его дадут — будет сложно переоценить значимость их опыта. Вторая половина дня подходит для пассивного отдыха и общения в социальных сетях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила пригласят Стрельцов к решению нестандартной ситуации. При желании, вам можно справиться с неординарной проблемой с помощью близких людей или самостоятельно. Вторая половина дня благоприятна для обновления гардероба.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам пришло время заняться в воскресенье 5 февраля тем, что приходилось давно откладывать в долгий ящик. Это может быть уборка по дому, легкий косметический ремонт. Лучше решать все проблемы оперативно. В качестве вечернего отдыха отдайте предпочтение прогулке на свежем воздухе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В такие дни, как это воскресенье, удача будет на стороне Водолеев. Можно направить все свои силы на работу, или заняться любимым хобби, если 5 февраля вы на отдыхе. Важно заниматься чем-то приятным, чтобы голову не посещали плохие мысли. Добавим, что в феврале успех будет стороне Водолеев.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи предлагают Рыбам отдаться 5 февраля течению, справляться с проблемами по мере их поступления. При возникновении проблемы не бойтесь попросить помощи у более опытных людей. В этом случае испытания останутся в прошлом, и можно будет решиться на эксперименты.