"Снежное" полнолуние 5 февраля: что нужно сделать в этот день, а от чего отказаться

Очень сильно полнолуние заденет четыре знака Зодиака

Точное наступление полнолуния, которую еще называют Снежным, состоится 5 февраля в 20:28 по киевскому времени в 17 градусе знака Льва. Чтобы в этот день исполнились все сокровенные желания, следует воспользоваться тремя способами гадания, а также последовать рекомендациям астрологов.

Астроэксперт Юлия (@astrolog.yu) отмечает, что Львы и Водолеи ярче ощутят на себе влияние космических энергий в этот день, особенно рожденные с 3 по 7 февраля и, соответственно, с 7 по 11 августа. Влиянию также подвергаются Тельцы и Скорпионы, рожденные с 5 по 9 мая и с 7 по 11 ноября.

Основные рекомендации в полнолуние 5 февраля

Не перегружайте себя физической работой.

Старайтесь не нервничать.

Спросите себя: "А чего я действительно хочу?", в эти дни истинные желания выходят извне.

Если в этот день что-то испортилось, этого уже не вернуть.

Самое время избавиться от лишнего.

Объективно оценивайте свои силы и способности.

Не планируйте важные и новые дела.

Не забывайте об отдыхе.

В свою очередь астролог Ирина Винницкая отмечает, что в этот день мы будем испытывать диссонанс: "Много желаний, противоречий, амбиций, но нет возможности так быстро на одном дыхании, как хочется, этого достичь. Энергии Водолея мало, возникает внутренний конфликт от неудовлетворения скрытых желаний, невозможности воспринимать себя таким, каким вы являетесь".

По словам астролога, изменения будут, возможно, непредсказуемы как контрастный душ, но необратимы и нужны каждому из нас. Актуальна в полнолуние 5 февраля неустойчивость партнерских отношений.

Что нельзя делать в полнолуние 5 февраля: стоит избегать

ссор, конфликтных ситуаций

плановых хирургических операций

финансовых операций

принятие важных решений

поездок, переговоров

стоимостной покупки

любого риска

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще нельзя делать в полнолуние 5 февраля. Это запреты, которые следует соблюдать, чтобы удача не оставила вас.