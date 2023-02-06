Гороскоп на 7 февраля: плодотворный день, когда везение будет на стороне каждого знака Зодиака

День подходит для обычной работы, рутинных ежедневных дел

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовило знакам Зодиака полнолуние и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас будут привлекать необычные масштабные проекты, креативные задания. Постарайтесь не упускать из вида свои рутинные обязанности или домашние дела, которые вам необходимо решить. День будет напряженный и плодотворный; запишите идеи, которые вас посетили, они пригодятся.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если у вас есть интересное предложение или не совсем обычная идея, смело делитесь ею с начальством или с коллегами. Поддержка влиятельных людей придаст вам уверенности. 7 февраля звезды на вашей стороне, так что ваши предложения или просьбы будут услышаны. Принимайте решения, не раздумывая.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день: ваши мечты исполняются, и все обстоятельства складываются в вашу пользу. Близнецов ждут важные встречи, приятные сюрпризы и выгодные предложения. Начните важное большое дело, которое вы не решались начать раньше. 7 февраля вам повезет. Кстати, Близнецы — везунчики февраля 2023 года.

Рак (22 июня — 22 июля)

Можно действовать и приступать к выполнению того, что было давно задумано. Ракам можно рискнуть: результат будет быстрый и положительный. Во второй половине дня энергия пойдет на убыль; хорошо провести вечер в спокойной домашней обстановке. Составьте план дел на будущее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Держитесь на виду у начальства, так можно легче получить повышение или заслужить похвалу. Решите какой-нибудь важный вопрос и позвольте руководству узнать о вашем успехе. Советы друзей или близких могут оказаться полезными и помогут вам избежать ошибок.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Приготовьтесь к тому, что в течение дня придется решать финансовые вопросы или зарабатывать деньги. Нелишним будет поговорить с руководством о своем повышении или увеличении зарплаты. Не принимайте слишком заманчивых предложений: скорее всего это обман. Новые встречи могут перерасти в роман.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день, когда везение будет на вашей стороне. Можно принять даже рискованное предложение или найти новых деловых партнеров. Весы могут получить финансовую поддержку от влиятельных спонсоров. В личной жизни все складывается удачно. Вас ждет интересное знакомство. Добавим, что Весы в феврале хорошенько заработают.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не стесняйтесь экспериментировать со своим имиджем и совершать экстравагантные поступки. Подобная эпатажность завоюет Вам множество новых ухажеров, а если у вас уже есть вторая половинка, то те чувства, которые она к вам питает, вспыхнут с новой силой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы заглянуть вглубь своей души и до конца разобраться в своих истинных желаниях и потребностях на амурном фронте. Прислушайтесь к интуиции: она даст вам верный совет. Ожидайте радостные известия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы позволить себе расслабиться и предаться развлечениям. Не отказывайте себе в удовольствии и порадуйте себя чем-нибудь приятным. День подходит для решения нескольких вопросов или задач; не ограничивайтесь одним делом, вам по силам многое.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь избавиться от психологического груза, который мешает вам продвигаться вперед. День подходит для обычной работы, рутинных ежедневных дел. Мысли, которые вас посетят, имеют определенный смысл, попытайтесь его разгадать. Вечер проведите дома с близкими людьми. Добавим, что в феврале успех будет стороне Водолеев.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Спешка не поможет вам в работе 7 февраля, а наоборот; так вы можете совершить необязательные ошибки. Планируйте и обдумывайте свои действия, двигайтесь к цели постепенно. Также Рыбам полезно эмоционально расслабиться, сходить в спортзал или в бассейн, заняться приятными делами.