Девам – парный массаж, Ракам – посиделки дома: как провести День святого Валентина каждому знаку Зодиака

Кому-то понравится стандартный романтический ужин, а кто-то потребует 14 февраля экстрима

Во вторник, 14 февраля, весь мир отмечает самый романтический праздник года – День святого Валентина. Его принято проводить со своими половинками, обмениваясь подарками. Если вы еще не решила, что устроить в праздничную дату, обратите внимание на астрологические рекомендации.

По словам астрологов, есть определенные советы на День святого Валентина для каждого знака Зодиака. Кому-то больше по душе семейный ужин, а другие с радостью отправятся в минипоездку или посетят необычный парный мастер-класс.

Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Вы жаждете острых ощущений и любите вызовы, поэтому свидание с элементом риска идеально подходит для вас, пишет womenshealth. Попробуйте покататься на лыжах или коньках вместе со своем половинкой и устройте веселые соревнования, например, небольшие гонки. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на нашем сайте.

Телец

В этот День святого Валентина вам захочется роз и конфет. Как только вы обменяетесь подарками, отправляйтесь в роскошный ресторан с изысканной едой. Если у вас ограниченный бюджет, попробуйте пойти в местную кофейню с вкусными десертами. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Близнецы

Попробуйте посетить джазовый концерт или вечер стендапа, да и просто отправьтесь на какую-нибудь вечеринку в вашем районе. Вместе с партнером вы расслабитесь и получите массу положительных эмоций. Гороскоп для Близнецов на сегодня есть на сайте.

Рак

Романтика — это ваше. Тихая домашняя трапеза идеально подойдет. Вы можете приготовить щедрую еду или заказать вкусную еду. Вам удастся не чувствовать спешки в уютной обстановке и насладиться обществом друг друга. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Лев

Начните с обмена подарков, ведь это важно для вас. Посетите ресторан или пригласите своего партнера на вечеринку в честь Дня святого Валентина к другу. Уходя, прогуляйтесь за руки по ночному городу — это подарит чувство романтики. Гороскоп для Льва на сегодня ищите на сайте.

В этот праздник уделите внимание своей половинке

Дева

Хорошая идея для вас – парный массаж. А после можете посетить с любимым человеком какой-то необычный ресторан, чтобы праздник был точно восхитительным. Гороскоп для Девы на сегодня размещен на сайте.

Весы

Вы любите красоту, и хотите насладиться ею в День святого Валентина. Запланируйте вечер так, чтобы надеть наряд, в котором вы будете чувствовать себя великолепно. Попробуйте устроить романтическое свидание в местном ботаническом саду, где есть кафе, или сходите в музей, где сможете побродить вместе рука об руку. Гороскоп для Весов на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Просмотр детективного фильма или триллера идеально подходит для вас. Конечно, это необычно, но это действительно интересно и даже раззадорит вашу натуру. После этого можете отправиться в уютный клуб или бар, а уже потом завершить вечер дома. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Стрелец

День Святого Валентина для вас — это вырваться из привычного и уехать из города. Отправляйтесь в уютный отель или запланируйте посетить район, в котором вы никогда раньше не были. На ужин попробуйте нетрадиционный ресторан с интернациональной кухней. Гороскоп для Стрельца на сегодня найдете на нашем сайте.

Козерог

Забронируйте заранее номер шикарного отеля или столик в популярном заведении. Вам понравится разделить с партнером чувство, что вы заняли желанное место в лучшем ресторане города. Гороскоп для Козерога на сегодня есть на сайте.

Водолей

Вы не любите делать то, что делают все остальные, и это верно и для Дня Святого Валентина. Попробуйте раздобыть билеты на крутой концерт, заняться скалолазанием или посетить танцевальный мастер-класс. Гороскоп для Водолея на сегодня ищите на сайте.

Рыбы

Вы супер-романтичный знак, поэтому классический День Святого Валентина идеально подходит для вас. Поужинайте и посмотрите романтический фильм или запланируйте приятно провести время в ресторане при свечах под тихую фоновую музыку. Дома же наполните ванну пенной, расставьте свечи, клубнику и шоколад. Гороскоп для Рыб на сегодня смотрите на сайте.

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