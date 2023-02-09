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Гороскоп на 10 февраля: пришло время отбросить страх и открыться жизненным переменам полностью

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 10 февраля 2023 года
Гороскоп на 10 февраля 2023 года. Фото Телеграф

Эта пятница станет отправной точкой в новую жизнь для многих знаков Зодиака

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В пятницу 10 февраля многие Овны будут в поездках — вероятней всего, в пределах города. Возможно, это будет касаться обучения, работы или дел, связанных с близкими родственниками. Ночные светила рекомендуют вам запастись хорошим настроением и отличной музыкой. Добавим, что для Овнов 2023 год подготовил нечто особенное.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Идеальная пятница, чтобы начать бороться с вредными привычками и начать вырабатывать полезные. Самое опасное чувство 10 февраля — зависть. Старайтесь не сравнивать себя с другими. Будьте самодостаточными и цените то, что у вас есть. Ночные светила помогут обрести новые силы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не исключено, что в эту пятницу у Близнецов могут исполниться некоторые мечты и желания. Постарайтесь раскрыть тему партнерства: 10 февраля будет полезно провести больше времени со второй половинкой и рассказать о проблемах, которые беспокоят вас в отношениях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пятницу 10 февраля звезды и планеты рекомендуют Ракам потратить на работу или домашние дела. В этот день старайтесь не упускать своих шансов. Позитивный настрой поможет вырваться в лидеры на работе и заслужить повышение, прибавку к зарплате. Вечером лучше думать о хорошем.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день Львов будет заряжать атмосфера бытовой или деловой суеты, что обещает приятные хлопоты и успех в работе. 10 февраля наступит самый подходящий момент для инициатив: найдется еще одно применение одной из ваших идей. Отметим, что Львы являются самыми лучшими друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды и планеты рекомендуют Девам обратить внимание в эту пятницу на внешний вид. Забота о фигуре и собственном имидже 10 февраля будет максимально продуктивной и полезной. Благодаря этим манипуляциям появится уверенность в себе, которая поможет открыть перед вами любые двери.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам не стоит бояться в пятницу 10 февраля отстаивать свою точку зрения, но нужно делать это максимально дипломатично. Не поддавайтесь на провокации и грубость оппонента, чтобы это не отразилось на будущем. Вечер идеально подходит для начала ремонта и дорогостоящих покупок.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пятница 10 февраля очень благоприятна у Скорпионов для встреч с друзьями, общения, веселья и развлечений. Также полезно потратить на себя часть времени и денег. Во второй половине дня стоит позаботиться о своем здоровье, начать правильно питаться и рассмотреть отказ от алкоголя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эта пятница станет отправной точкой в новую жизнь. Ночные светила помогут Стрельцам стать лучшей версией себя, побороть стереотипное мышление. Одиноким представителям знака Зодиака астрологи рекомендуют уделить побольше внимания своей внешности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вторую половину дня астрологи советуют начать с наведения порядка. В этот день нужно взять все в свои руки. Поначалу, конечно, будет сложно, но помните, что одно усилие воли может кардинально изменить жизнь к лучшему. Вечер подходит для спорта, прогулок на свежем воздухе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У Водолеев наступит прекрасное время для общения. Астрологи рекомендуют вам в пятницу 10 февраля как можно больше времени провести рядом с людьми, общаться, знакомиться. В отношениях пришла пора взять инициативу в свои руки: устройте романтический ужин, порадуйте вторую половинку. Кстати, Водолеи — счастливчики весны 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Самое приятное у Рыб в эту пятницу произойдет в сфере личных отношений. Нежность, любовь, чувственность, страсть, разговоры о главном — если это вдохновляет, то можно смело поддаться течению. Не стоит бояться перемен, ведь ночные светила помогут вам с адаптацией к новым условиям.

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