Названы три знака Зодиака, которые чаще всего изменяют своим половинкам

Близнецы, Весы и Рыбы часто обманывают в отношениях, разбивая сердце своим партнерам

Прочные отношения не построить без верности и преданности, на которую способны некоторые знаки Зодиака. Другим же представителям зодиакального круга эти черты не свойственны, так уж говорится в их гороскопе. Эти люди часто изменяют своим половинкам, обманывают и разбивают сердца.

Главными изменщиками среди знаков Зодиака астрологи называют Близнецов, Весов и Рыб. Как пишет nypost, у этой тройки есть предрасположенность к прелюбодеянию, а вот понимание своих обязательств часто бывает размытым.

Близнецы

Большинство из них предпочитают больше говорить о сексе, чем иметь его на самом деле, но никогда не откажутся от чего-то странного, лишь бы избежать скуки или одиночества. Близнецы проявляют в отношениях гибкость, когда дело доходит до моральных кодексов. Весьма изобретательны в оправдании своих неблагоразумных поступков. Гороскоп для Близнецов на сегодня читайте на сайте.

Весы

Никто не лжет так легко и не обманывает так активно, как Весы. Эти люди умеют сглаживать ситуацию удивительным образом, избегать конфликтов, уклоняться от ответственности и скрывать свои внебрачные связи. Они не любят одиночества и обожают, когда им делают комплименты. Флирт с Весами нередко переходит к большему. Гороскоп для Весов на сегодня узнайте на сайте.

Рыбы

Романтичность и даже поэтичность Рыб делает их легкой мишенью для внебрачных связей. Они могут не искать возможности изменить своей половинке, но и не уходят от нее. Рыбы — эскаписты, которые любят все, что дает передышку от реальности. Гороскоп для Рыб на сегодня смотрите на сайте.

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