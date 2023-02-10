Велик риск быть отвергнутым и непонятым: прогноз на День влюбленных от астролога Марины Скади

Известный астролог дала прогноз на неделю, не миновав праздник — День святого Валентина 14 февраля

Приближается один из главных праздников февраля — День святого Валентина, или День всех влюбленных. В 2023 году эта романтическая дата выпадает на вторник. Многие люди в этот праздник признаются в своих чувствах и делают предложения руки и сердца, однако известный астролог Марина Скади предостерегает от подобных решений в этот день.

В своем блоге астролог пишет, что 14 февраля состоится оппозиция Меркурия и Черной Луны, поэтому риск оказаться отвергнутым и непонятым очень велик. Поэтому, если не уверены в чувствах партнера, не стоит проявлять явные знаки внимания, лучше создать атмосферу тайны до более подходящего периода. Также 14 февраля — неблагоприятное время для переговоров, на ровном месте может возникнуть ссора между родственниками, соседями, друзьями.

15 февраля

Соединение Венеры и Нептуна в Рыбах, вблизи находится светлая кармическая точка – Белая Луна. Гармоничный день, складываются благоприятные внешние обстоятельства для романтических встреч, общения с близкими людьми, творческой деятельности. Если хотите улучшить отношения с дорогим вам человеком, восстановить физические и психические силы, используйте потенциал этого дня.

16 февраля

Солнце в соединении с Сатурном, что способствует созданию благоприятного морально-политического климата как внутри отдельных стран, так и на международном уровне. Аспект благоприятствует продвижению своих интересов, принятию смелых шагов, необходимых для успеха в карьере.

17 и 18 февраля

Гармоничный аспект Юпитер-Меркурий благоприятствует зарубежным поездкам, взаимоотношениям с иностранцами, решению юридических вопросов. Эти дни подходят для общения с вышестоящими лицами, поиска покровительства. Также, подходящее время для проведения или посещения обучающих мероприятий, поиска информации, сделок купли-продажи.

19 февраля

В 00:35 (GMT+2) по Киеву Солнце входит в знак Рыб, в этот день Венера и Плутон в гармоничном аспекте, что создает гармоничный психологический климат. Хорошее время для крупных покупок, составления финансового плана, решения материальных вопросов, нахождения компромисса в отношениях, а также романтики и творчества. Энергетически сильный день, поэтому его события окажут огромное влияние на лунный месяц, который начнется 20 февраля.

Ранее астрологи рассказали, какие два знака Зодиака станут самыми неудачливыми в феврале 2023 года. Проверьте, есть ли вы в этом "черном списке".