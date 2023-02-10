Гороскоп на 11 февраля: кого-то ждут романтические сюрпризы, а кого-то неожиданные доходы

Рациональный и практичный подход к делам позволит многое успеть и решить сложные задачи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовило звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Важно распланировать день и расставить четкие приоритеты в работе. Это позволит сосредоточить все усилия на результате и не распыляться на мелкие отвлекающие дела. Не стоит спешить или делать несколько дел сразу: суета вам не поможет. Вечер проведите с близким человеком.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Окружающие будут обращать на вас больше внимания, чем обычно, поэтому постарайтесь не делать ошибок и контролируйте свои действия. В сложной ситуации обратитесь к старым друзьям, которые обязательно помогут. Подходящее время для поездок с любимыми людьми. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам будет легко справляться с любыми трудностями и добиваться желаемого. Возможно, Близнецам удастся закончить старое и важное дело, на которое было потрачено много времени и сил. Хорошо сходить в спортзал, заняться активным отдыхом. Общение с друзьями принесет положительные эмоции.

Рак (22 июня — 22 июля)

Первая половина дня пройдет спокойно и даже расслабленно. Займитесь подведением предварительных итогов или планированием дел. Также в это время вам будет проще проанализировать допущенные ошибки и увидеть, чем они были вызваны. Возможны встречи с людьми, которые позже будут вам полезны. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Важно сохранять ясность рассудка и хладнокровие в первой половине дня. Многое будет вас раздражать и вызывать бурю эмоций. Старайтесь контролировать свое состояние, не поддавайтесь на провокации окружающих, иначе скоро придется пожалеть о сказанном. Ближе к вечеру состояние улучшится. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Посвятите день решению важных вопросов, которые вы долго откладывали. Неважно, касаются они профессиональной или личной жизни: сейчас вы можете увидеть все детали и сделать правильные выводы. Советы окружающих не будут полезны. Вечером вас ждет романтическое знакомство.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам следует быть внимательными и не упускать из виду любую мелочь. Весам будет сложно найти взаимопонимание с начальством или старшими людьми. Однако, проявив настойчивость и обходительность, вам удастся получить желаемый результат. Вечер посвятите отдыху и восстановлению.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день обещает получиться для Вас поистине знаменательным. Вполне возможно даже, что он запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Возможно, что вам наконец удастся повстречать свою будущую вторую половинку, а, может, в вашей жизни произойдет какое-то другое судьбоносное событие, но, так или иначе, Вы определенно останетесь довольны.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вам будет легко общаться с друзьями и коллегами; вы можете любого убедить в своих доводах. Проще всего дается общение с малознакомыми женщинами: в спорах они будут принимать вашу сторону и во всем поддерживать. Вечером совершите романтическую прогулку, общение будет приятным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День обещает быть благоприятным, если вы сами его не испортите. Не занимайтесь делами, в которых пока не видно прогресса, лучше закончите начатую работу. Хорошие результаты придадут вам сил для более сложных дел. Встречи с коллегами в неформальной обстановке позволят найти новых единомышленников.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Подходящий день, чтобы найти больше союзников и людей, готовых вам помогать. То, как вы выглядите, будет важно для окружающих, так что обратите внимание на ваш наряд или прическу. Возможно поступление неожиданного дохода. Раки могут пройтись по магазинам и совершить удачные покупки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Общение и сотрудничество будет проблематично для Рыб, поэтому лучше найдите работу, которую можно делать индивидуально. День благоприятен для учебы, повышения квалификации, посещения тематических выставок. Вечер уделите друзьям: вы получите важные известия. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.