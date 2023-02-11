Гороскоп на 12 февраля: очень удачный день, чтобы начать новые дела и бросить вредные привычки

В это воскресенье следует избавиться от ненужного груза и начать верный путь к реализации намеченных целей

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день подарит Овнам ясность в мыслях и свежесть в ощущениях. В воскресенье 12 февраля многие представители знака остро почувствуют жажду перемен — это сигнал, что пора прощаться с деструктивными мыслями и поведением, а также разрывать бесполезные связи и бросать вредные привычки. Добавим, что для Овнов 2023 год подготовил нечто особенное.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Воскресенье 12 февраля поможет Тельцам оказаться на высоте в спорах. Личное мнение будет благородное, но стоит вместе с тем остерегаться недоброжелателей из близкого окружения. Чтобы не лишиться удачи, следует прекратить разрешать вмешиваться окружающим в ваши дела.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Удачный день у Близнецов, когда можно избавиться от ненужного груза и начать верный путь к реализации намеченных целей. В воскресенье 12 февраля вам можно не скрывать свои чувства, потому что рядом будут действительно близкие люди, которые помогут свернуть горы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в этот день будет полезно обратить внимание на творческую сферу деятельности. Ночные светила говорят, что в ней можно добиться значительных успехов. Только не забывайте верить в свои силы и не отвлекаться на второстепенные дела.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам в это воскресенье стоит уделить время чистке информационного пространства. 12 февраля удалите лишние контакты, ненужные фотографии, чтобы больше не тормозить в своем развитии. Вечером можно позвать гостей, ночные светила помогут знакомиться с новыми людьми. Отметим, что Львы являются самыми лучшими друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это воскресенье идеально подходит Девам для начала борьбы с вредными привычками. Наступает благоприятное время для смены обстановки, шопинга и физических упражнений. В приоритете 12 февраля — достойные, труднодостижимые цели, из которых можно получить максимальный результат.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам пришло идеальное время для того, чтобы записаться на фитнес или начать какие-то простые упражнения дома. Также очень полезно будет больше ходить и дышать свежим воздухом. Вторая половина дня будет перенасыщена эмоциями, так что лучше не держать их в себе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи рекомендуют Скорпионам 12 февраля на время забыть о своих собственных делах и найти время на родственников. В это воскресенье нужно помочь тем, кто попросит о помощи. Вселенная окажется на стороне тех представителей знака, кто готов переступить через себя в пользу близких.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Намного полезнее будет Стрельцам начать что-то важное. Любые начинания дня могут изменить жизнь. Отлично пройдет решение финансовых вопросов и осуществление денежных вкладов. Вечером вас ждут позитивные последствия недавно принятых решений и совершённых добрых поступков.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не нужно бояться начинать новые дела и проекты дома и на работе — успех не заставит долго ждать. Воскресенье 12 февраля удачное для деловой и физической активности. Чтобы достичь успеха, в расписании дня стоит уделить внимание благополучию близких, личностному росту.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеев ждут большие успехи в делах и в работе. Многим удастся решить проблемы в делах, а также семейные неурядицы. Сделать правильный выбор в любой из жизненных сфер в это воскресенье поможет обостренная интуиция. В течение дня нужно больше двигаться. Кстати, Водолеи — счастливчики весны 2023 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день у Рыб. В воскресенье 12 февраля звезды и планеты будут обладать мощной созидательной силой. Вас ждет большая удача в любви и в делах. Новые дела пойдет в гору. Вечером приветствуется всяческая деловая активность и занятия духовными практиками.