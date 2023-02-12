Самые злопамятные знаки Зодиака

Они никогда ничего не забывают

Астрологи, которые ранее назвали наихудших свекровей по знаку Зодиака, рассказали, кто из представителей гороскопа самый злопамятный.

Люди, рожденные под созвездиями Рака и Скорпиона, никогда не забывают обид. Они помнят каждое недоброе слово, сказанное в их адрес, а также косой взгляд, даже если им он просто показался, пишет "Клубер".

Рак

Раки очень замкнутые, им свойственно внешнее спокойствие и тактичность. Если они не хотят дать отпор своему недоброжелателю, то могут затаить обиду глубоко в душе. Причем, Раки будут вспоминать о ней, рассказывая всем, как с ними не справедливо обошлись. Чего ждать сегодня Раку, узнайте в ежедневном гороскопе.

Скорпион

Скорпионы никому не спускают обид тем, кто наносит им оскорбления. Они, конечно, не будут прокручивать в голове то, как с ними не красиво обошлись. Их главная цель — месть. Скорпионы просто подождут удобного момента, когда обидчику можно будет отплатить той же монетой. Каким будет этот день для Скорпиона, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи рассказали, представительниц каких знаков Зодиака ждет любовь и богатство в ближайшие дни. Они получат шанс стать лучшими версиями себя.