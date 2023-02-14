Укр

Гороскоп на 15 февраля: день новых возможностей, полезных знакомств и приятных сюрпризов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 15 февраля 2023 года
Гороскоп на 15 февраля 2023 года. Фото Телеграф

Проведите день спокойно, больше отдыхайте, по возможности возьмите выходной.

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовило звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Энергия и активность будут на самом высоком уровне. Займитесь рабочими вопросами, закончите дело, которое раньше не удавалось. Вы получите хорошие известия в течение дня, которые еще больше поднимут настроение. Небольшие неприятности во второй половине дня не испортят ваш настрой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день есть возможность существенно улучшить свое материальное положение. Возможно для этого придется отменить личные встречи и приложить больше усилий, но результат того стоит. Работа, которой Тельцы займутся 15 февраля, принесет им хороший доход или продвижение в карьере. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Важно быть в этот день честным и прямолинейным, тогда перед вами откроются новые возможности, и удача будет на вашей стороне. Проявите фантазию: необычные решения помогут вам выделиться и получить одобрение окружающих. Получение новой полезной информации даст Близнецам подсказки в работе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваши желания могут в этот день сбыться, если вы проявите инициативу и будете усердно работать в этом направлении. Не стесняйтесь говорить о своих сильных сторонах или талантах: это привлечет к вам больше внимания и, возможно, вы будете замечены влиятельными и авторитетными людьми. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Смысл слов или поступков будет определяться по косвенным признакам: обращайте внимание на жесты людей, их мимику или намеки. Львы смогут получить ответы интуитивно и использовать их с выгодой для себя. Больше общайтесь со своими единомышленниками, обсуждайте общие планы. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятный с финансовой точки зрения день. Проявляйте активность в работе, упорно двигайтесь к своим целям. Не бойтесь услышать критику в свой адрес: это даст возможность скорректировать свою работу и еще более продуктивно добиваться результатов. Уделите время своему внешнему виду.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваш стиль работы и новаторские предложения будут замечены и оценены начальством по достоинству. Не бойтесь быть на виду, проявлять активность. Выполняйте свои обещания и не выбивайтесь из графика, если ваша работа связана с коллективом. Обсуждайте свои планы и предложения с коллегами или деловыми партнерами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Импровизируйте и не бойтесь действовать интуитивно. Скорпионам следует вести себя спонтанно и нестандартно. Если представится возможность, можно постараться исправить ошибки прошлого. Подумайте, что можно сделать уже в этот день для ваших будущих грандиозных планов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Даже если в данный момент у вас все складывается прекрасно, подготовьте запасной план действий или продумайте пути отхода в непредвиденной ситуации. Слушайте свой внутренний голос и просчитывайте возможные действия. Проведите вечер на воздухе или в компании близких друзей, чтобы восстановить силы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Целеустремленность и активность помогут Козерогам достичь всех намеченных целей. Продумайте свои шаги и убедитесь, что вам действительно это нужно. Общение с окружающими поможет держать себя в тонусе и весь день быть в хорошем расположении духа.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Держитесь подальше от любого риска и будьте осторожны с новыми знакомыми. Ситуации в этот день будут развиваться не так, как вы планируете, и вам придется быстро импровизировать. Водолеев ожидают сюрпризы и неожиданности. Уделите время делам или планам, которые давно ждут вашего участия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Действовать логически или рационально будет сложно, поэтому отложите важные дела на другое время. Этот день располагает к риску и авантюрным предприятиям. Вторая половина дня больше подходит для встреч с друзьями или близкими: им понадобится ваша помощь. Вас ожидают сюрпризы. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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